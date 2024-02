Twój komputer trafi na złom? Idzie kontrowersyjny update do Windows 11

Nowa aktualizacja dla Windowsa 11 przyniesie kontrowersyjną zmianę. Popularny system operacyjny nie uruchomi się na znacznej części starszych komputerów.

Wszystko z powodu "drobnej" zmiany w konfiguracji instalatora systemu, który będzie sprawdzał, czy procesor obsługuje funkcję POPCNT. Jeśli nie, to nie pozwoli na aktualizację lub instalację Windowsa na takiej maszynie.

W przeciwieństwie do wcześniejszych, często arbitralnych wymagań Windowsa 11, tym razem próby obejścia blokady mogą okazać się bezskuteczne. Nawet jeśli uda nam się przejść przez proces instalacji, komputer bez obsługi POPCNT po prostu się nie uruchomi.

So HUGE discovery found in Windows 11 Version 24H2, since build 25905.

A CPU with the instruction "POPCNT" IS NOW REQUIRED!

There are various system files requiring the POPCNT CPU instruction, from the Windows 11 kernel to the USB XHCI drivers.



Without POPCNT, it doesn't boot! pic.twitter.com/vCWYvzfu6k