Asus Zenfone 9 – znamy specyfikację i cenę smartfonu

Asus już za dwa dni, 28 lipca 2022 roku, zaprezentuje swój nowy, flagowy smartfon. Dzięki stronie internetowej norweskiego sprzedawcy poznaliśmy pełną specyfikację urządzenia oraz ceny jego poszczególnych konfiguracji pamięci.

Asus Zenfone 9 to kolejny ukłon w stronę osób, które chcą mieć bardzo wydajny, ale jednocześnie względnie mały smartfon. To nadchodzące urządzenie ma wymiary 146,58 x 68,17 x 9,45 mm i waży tylko 165 g. Pozwoliło to na zastosowanie 5,92-calowego wyświetlacza AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, odświeżającego obraz z częstotliwością do 120 Hz. Ekran ma w lewym górnym narożniku otwór z obiektywem przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 12 Mpix, który ma autofocus (to rzadkość w aparacie do selfie, nawet w flagowcach). Z tyłu są tylko dwa aparaty, główny o rozdzielczości 50 Mpix z gimbalową stabilizacją obrazu (6-axis Gimbal OIS) oraz aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 12 Mpix.

Zobacz: ASUS Zenfone 9 - poznaliśmy datę premiery. Będzie ogień

Zobacz: Asus ROG Phone 6 i ROG Phone 6 Pro to dwa nowe, gamingowe potwory

Wewnątrz obudowy, która jest odporna na działanie pyłów i wody (IP68) pracuje układ Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, wspierany przez 8 lub 16 GB RAM-u i 128 lub 256 GB pamięci masowej (UFS 3.1). Smartfon oferuje łączność 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 i NFC. Na wyposażeniu znalazły się tu również głośniki stereo, gniazda USB-C 3.0 i Jack 3,5 mm, a także odbiornik nawigacji satelitarnej. Czytnik linii papilarnych został umieszczony na boku smartfonu, na powierzchni przycisku zasilania. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 4300 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 30 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem ZenUI.

Dostępność i cena

Oficjalna prezentacja smartfonu Asus Zenfone 9 odbędzie się 28 lipca 2022 roku. Norweski sklep ujawnił nie tylko specyfikację nadchodzącego smartfonu, ale również jego cenę. W zależności od konfiguracji pamięci, ma ona wynieść:

7999 koron norweskich (3770 zł) za wariant 8/128 GB,

(3770 zł) za wariant 8/128 GB, 8799 koron (4147 zł) za wariant 8/256 GB,

(4147 zł) za wariant 8/256 GB, 9499 koron (4477 zł) za wariant 16/256 GB.

Dla przypomnienia, Asus Zenfone 8 wszedł w 2021 roku na polski rynek z cenami 2999 zł (8/128 GB), 3299 zł (8/256 GB) i 3599 zł (16/256 GB). W tym roku będzie więc drożej.

Zobacz: Nubia RedMagic 7S Pro z 18 GB RAM wchodzi do Europy. Znamy ceny

Zobacz: Ulefone szykuje pancerniaka z wbudowanymi słuchawkami TWS. Pomysł jak u Nokii

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Asus, elkjop.no

Źródło tekstu: elkjop.no