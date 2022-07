Nubia RedMagic 7S Pro z 18 GB RAM wchodzi do Europy. Znamy ceny

W dwa tygodnie po chińskiej premierze firma Nubia zapowiedziała globalny debiut telefonu RedMagic 7S Pro, który będzie także sprzedawany w Europie. Co może i ile kosztuje ta gamingowa bestia?

Nubia niestrudzenie próbuje zawojować rynek flagowych smartfonów dla graczy. Dwa tygodnie temu firma zaprezentowała w Chinach telefony RedMagic 7S i RedMagic 7S Pro, a teraz zapowiada premierę tego drugiego na globalnych rynkach, w tym w Europie.

RedMagic 7S Pro oferowana będzie w dwóch wersjach pamięci – 12 GB RAM LPDDR5 i 256 GB UFS 3.1, a także w bardziej doposażonym modelu z 18 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej.

Jak przystało na telefon dla graczy, Nubia RedMagic 7S Pro kusi efektownym, gamingowym wzornictwem – dwa warianty (Supernova i Mercury) mają przezroczyste obudowy i widoczne wentylatory z oświetleniem RGB, dla mniej odważnych jest też spokojniejsza wersja czarna Obsidian. Wygodę rozgrywki ułatwiają dwa dotykowe triggery umieszczone na boku obudowy, zapewniające czułość 520 Hz.

Ekran to też mocny atut. W RedMagic 7S Pro znajdziemy 6,8-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 z odświeżaniem 120 Hz oraz dynamiczną czułością dotyku od 480 Hz do 960 Hz. Co ważne, wyświetlacza nie szpeci żadne wycięcie, bo aparat 16 Mpix do selfie umieszczony jest pod ekranem.

Moc do pracy i zabawy zapewnia topowy układ Snapdragon 8+ Gen 1, wspomagany własnym, gamingowym chipem producenta – Red Core 1. Za zachowanie niskiej temperatury odpowiada 10-warstwowy układ chłodzenia ICE 10.0.

RedMagic 7S Pro ma głośniki stereo ze wsparciem dźwięku DTS, trzy mikrofony i wyjście audio 3,5 mm. Zdjęcia wykonamy aparatami 64 Mpix, 8 Mpix i 2 Mpix, a odpowiedni czas pracy zapewniać ma akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 65 W.

Telefon pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem REDMAGIC OS 5.5.

RedMagic 7S Pro wchodzi do otwartej sprzedaży w Europie w następujących cenach:

RedMagic 7S Pro Mercury z 18 GB RAM + 512 GB UFS – 949 euro (4508 zł),

+ 512 GB UFS – 949 euro (4508 zł), RedMagic 7S Pro Supernova z 18 GB RAM + 512 GB UFS – 949 euro (4508 zł),

+ 512 GB UFS – 949 euro (4508 zł), RedMagic 7S Pro Obsidian z 12 GB RAM + 256 GB UFS – 779 euro (3790 zł).

Telefon będzie można kupić na stronie redmagic.gg oraz na Amazonie.

Kup teraz - zapłać później lipiec 2022 235 g, 9.98 mm grubości 18 GB RAM 512 GB, (opcje: 256 GB) - 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 16 Mpix 6.8" - AMOLED (1080 x 2400 px, 387 ppi) Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1, 3,20 GHz Android v.12.0 5000 mAh, USB-C

Zobacz: Nubia RedMagic i ZTE Axon z oficjalną dystrybucją w Polsce

Zobacz: ZTE Axon 40 Pro jest dostępny globalnie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Nubia