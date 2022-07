Nubia prezentuje gamingowe smartfony RedMagic 7S

RedMagic 7S i 7S Pro to najnowsze smartfony gamingowe marki Nubia. Urządzenia są ulepszonymi wersjami zaprezentowanych w lutym tego roku siódemek, w których Snapdragona 8 Gen 1 wymieniono na jego wzmocnioną wersję z plusem.

Najnowsze smartfony dla graczy, Nubia RedMagic 7S oraz RedMagic 7S Pro, są napędzane układem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, który ma zapewnić tym urządzeniom najwyższy poziom wydajności. Pomóc mu w tym ma od 8 do 18 GB RAM-u (LPDDR5), natomiast wszystkie dane przechowywane są w pamięci masowej (UFS 3.1) o pojemności od 128 GB do 1 TB.

Za to, by wysoka wydajność urządzenia była dostępna nieco dłużej, odpowiada 9-wartwowy (w Pro 10-wartswowy) system chłodzenia z wentylatorem i konstrukcją typu "płetwa rekina". Ta ostatnia ma zwiększać ciśnienie powietrza i zmniejszać hałas. Z kolei za dostarczanie energii odpowiada akumulator o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem 120 W w modelu podstawowym oraz 5000 mAh z ładowaniem 135 W w modelu Pro. W obu przypadkach możemy skorzystać z dołączonej do zestawu ładowarki o mocy 165 W, która nada sie również do zasilania innych urządzeń, na przykład laptopa.

Nubia RedMagic 7S

Nowe smartfony gamingowe marki Nubia zostały wyposażone w 6,8-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, który w RedMagic 7S może odświeżać obraz z częstotliwością 165 Hz (próbkowanie dotyku 720 Hz), podczas gdy panel w RedMagic 7S Pro wyciąga "tylko" 120 Hz (próbkowanie dotyku 960 Hz). Ekran nie ma żadnych wcięć czy wycięć, ponieważ przedni aparat w modelu podstawowym mieści się w ramce nad ekranem, natomiast w Pro jest schowany pod powierzchnią panelu. Jego rozdzielczość została zmniejszona do 8 Mpix (w stosunku do modelu RedMagic 7 Pro.

Tylny zestaw fotograficzny w obu modelach jest taki sam, chociaż ma inne ułożenie. Główny aparat ma rozdzielczość 64 Mpix i towarzyszy mu jednostka o rozdzielczości 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym oraz 2-megapikselowy aparat do zdjęć makro. na wyposażeniu smartfonów są też dodatkowe wyzwalacze dotykowe na boku (próbkowanie dotyku 520 Hz), oświetlenie RGB oraz gniazdo audio Jack 3,5 mm.

RedMagic 7S Pro

Dostępność i cena

Nowe smartfony z serii RedMagic 7S są już dostępne w przedsprzedaży w Chinach, a ich regularna sprzedaż ruszy tam 15 lipca tego roku. Oba urządzenia pracują pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem RedMagic 5.5. Ceny są następujące:

RedMagic 7S 8/128 GB – 3999 juanów (2828 zł),

(2828 zł), RedMagic 7S 12/256 GB – 4799 juanów (3393 zł),

(3393 zł), RedMagic 7S 12/256 GB (przezroczysta obudowa) – 4899 juanów (3464 zł),

(3464 zł), RedMagic 7S 16/512 GB (przezroczysta obudowa) – 5499 juanów (3888 zł),

(3888 zł), RedMagic 7S Pro 12/256 GB – 5199 juanów (3676 zł),

(3676 zł), RedMagic 7S Pro 12/256 GB (przezroczysta obudowa) – 5299 juanów (3747 zł),

(3747 zł), RedMagic 7S Pro 16/512 GB (przezroczysta obudowa) – 5999 juanów (4242 zł),

(4242 zł), RedMagic 7S Pro 18 GB/1 TB (przezroczysta obudowa) – 7499 juanów (5303 zł), trafi na rynek nieco później,

(5303 zł), trafi na rynek nieco później, RedMagic 7S Pro BumbleBee Transformers Edition (żółty) 16/512 GB – 6499 juanów (4595 zł),

RedMagic 7S Pro ma wkrótce trafić na globalny rynek.

