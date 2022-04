RedMagic 7 Pro dostępny globalnie. Gamingowy smartfon zamówisz do Polski

Nubia wprowadziła na globalny rynek swój nowy, gamingowy smartfon RedMagic 7 Pro. Urządzenie oferuje świetne wyposażenie, na czele ze Snapdragonem 8 Gen 1, a zamówić je można również do Polski.

RedMagic 7 Pro to nowy gamingowy smartfon marki Nubia, który w lutym tego roku został zaprezentowany w Chinach. Urządzenie zostało wyposażone w 6,8-calowy wyświetlacz AMOLED FullHD+, który odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz. Duża znaczenie dla graczy może mieć to, że częstotliwość próbkowania dotyku wynosi aż 960 Hz. Pod powierzchnią ekranu został ukryty obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 16 Mpix, a także optyczny czytnik linii papilarnych. Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 64 Mpix i towarzyszą mu dwie dodatkowe jednostki: aparat ultraszerokokątny 8 Mpix oraz aparat makro 2 Mpix.

Zobacz: RedMagic 7 Pro ma 18 GB RAM, ładowanie 135 W i podekranowy aparat

Zobacz: Koniec koszmaru dla ZTE. Już nie ma problemów w USA

Gamingowy smartfon marki Nubia jest napędzany chipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, wspieranym na rynku chińskim nawet przez 18 GB RAM-u. Na rynku globalnych dostępne będą nieco skromniejsze wersje w konfiguracjach 16/256 GB (Obsidian) i 16/512 GB (Supernova). Podzespoły zamontowane wewnątrz obudowy mają specjalny układ chłodzenia, który ma zapewnić komfort dla graczy. Wariant Supernova został dodatkowo wyposażony w wentylator.

RedMagic 7 Pro jest zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem do 65 W. Nad całością czuwa system operacyjny Android 12 z interfejsem Redmagic OS 5.0.

Kup teraz - zapłać później kwiecień 2022 235 g, 9.98 mm grubości 16 GB RAM 512 GB, (opcje: 256 GB) - 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 16 Mpix 6.8" - AMOLED (1080 x 2400 px, 387 ppi) Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1, 3,00 GHz Android v.12.0 5000 mAh, USB-C

Dostępność i cena

Globalna sprzedaż gamingowego smartfonu RedMagic 7 Pro ruszy 27 kwietnia 2022 roku. Kilka dni wcześniej, 22 kwietnia, ruszy oferta Early Bird. Smartfon w wersji 16/256 GB został wyceniony na 799 euro (3725 zł), natomiast za wariant 16/512 GB trzeba będzie zapłacić 899 euro (4192 zł).

RedMagic 7 Pro w wariantach Obsidian (po lewej) i Supernova

Zobacz: Motorola prezentuje smartfon Moto G52. Znamy polską cenę

Zobacz: Asus ROG Phone 5s Pro – test wydajnego telefonu dla graczy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: materiały prasowe

Źródło tekstu: materiały prasowe