Galaxy Buds2 – kup słuchawki, a Samsung odda Ci 200 zł

Samsung kolejny raz zachęca do kupowania słuchawek Galaxy Buds2. Tym razem decydując się na to można odzyskać 200 zł przelewem na konto. Promocja potrwa do końca miesiąca.

Bezprzewodowe słuchawki Galaxy buds2 znowu są "gwiazdą" promocji Samsunga z cyklu cachback. Decydując się na zakup tego produktu, w ramach promocji możemy odzyskać 200 zł, co sumarycznie zmniejszy cenę słuchawek.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z najnowszej promocji Samsunga, należy w dniach od 11 do 31 lipca 2022 roku kupić słuchawki Galaxy Buds2 u partnera handlowego producenta. Ich listę znajdziemy w regulaminie. Krok numer 2 to wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego pod tym adresem, w terminie do 7 sierpnia tego roku. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód zakupu produktu (fakturę lub paragon), zdjęcie opakowania (kartonowego pudełka) po produkcie z widocznym na zdjęciu miejscem po wyciętej naklejce z kodem kreskowym oraz zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym.

Jeśli nasze zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane, to w ciągu 14 dni kalendarzowych od weryfikacji powinniśmy otrzymać 200 zł na konto, którego numer podamy w formularzu. Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę (zwrot) w promocji, niezależnie od liczby zakupionych produktów. Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie promocji.

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl, Samsung

Źródło tekstu: Samsung