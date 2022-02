Nubia Z40 Pro – pierwszy androidowy smartfon z magnetycznym ładowaniem bezprzewodowym

Nubia zaprezentowała smartfon Nubia Z40 Pro, wyposażony w pierwsze w świecie Androida magnetyczne ładowanie bezprzewodowe. Telefon kusi także aparatem z optyką 35 mm.

Nubia, submarka należąca do ZTE, po premierze gamingowych telefonów z linii RedMgaic 7 wyszła z kolejną super nowością. Smartfon Nubia Z40 Pro to model o flagowej specyfikacji i dwóch ciekawych cechach.

Zobacz: Nubia RedMagic 7 debiutuje globalnie. Wkrótce do kupienia w Polsce

Magnetyczne ładowanie bezprzewodowe w Androidzie

Nubia Z40 Pro jest pierwszym komercyjnie dostępnym smartfonem z magnetycznym ładowaniem bezprzewodowym. Rozwiązanie to znane jest już z urządzeń Apple. W zeszłym roku technologię MagDart wraz z kompletem akcesoriów zaprezentowała także firma Realme, jednak dotąd rozwiązanie to nie doczekało się wykorzystania w dostępnych na rynku telefonach. Realme Flash, model wykorzystujący MagDart, był smartfonem koncepcyjnym.

Zobacz: Realme MagDart: szybkie, magnetyczne ładowanie bezprzewodowe

Wprowadzana właśnie na chiński rynek Nubia Z40 Pro wyposażona jest w akumulator 5000 mAh w standardowej wersji, który można zasilić przewodowo z mocą 80 W. Wersja Gravity Edition ma akumulator ma 4600 mAh i ładowanie przewodowe 66 W, druga możliwość to wykorzystanie magnetycznego ładowania bezprzewodowego o mocy 15 W. Jaka jest tego korzyść? Bezprzewodowa ładowarka z magnesem przyciąga i idealnie dopasowuje obudowę telefonu, dzięki czemu ładowanie jest skuteczniejsze, a ryzyko rozłączenia mniejsze. Z ładowarki można także korzystać po podniesieniu smartfonu, by odebrać połączenie. W tę technologię wyposażony jest specjalny wariant Nubii Z40 Pro, powstała też edycja ze standardowym zasilaniem.

Wraz z telefonem marka Nubia zaprezentowała trzy akcesoria do wykorzystania nowej technologii – magnetyczną ładowarkę biurkową 15 W, ładowarkę samochodową 15 W, a także powerbank o pojemności 10 000 mAh z ładowaniem magnetycznym 15 W i ładowaniem Power Delivery.

Nubia Z40 Pro kusi także flagową specyfikacją w innych aspektach, Smartfon ma ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem 144 Hz. Wyświetlacz oferuje 10-bitowa kolorystykę i pokrywa 100% gamutu DCI-P3. W ekran wkomponowany jest czytnik linii papilarnych.

Sercem Z40 Pro jest Snapdragon 8 Gen 1, któremu w pracy pomaga w najlepszej wersji 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5. Pamięci wewnętrznej UFS 3.1 jest minimum 128 GB, ale są też modele z 512 GB oraz wersja specjalna z 1 TB pamięci.

Pod względem łączności w Z40 Pro również prawie niczego nie brakuje. Smartfon ma 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 czy USB 3.1 Gen 1 typu C. W chińskiej wersji nie jest jednak aktywne NFC. Na obudowie znalazły się także głośniki stereo z dźwiękiem DTS:X Ultra.

Aparat 35 mm z OIS

Nubia Z40 Pro wyróżnia się także bardzo obiecującą konfiguracją aparatów. Główny ma rozdzielczość 64 Mpix i wykorzystuje jako pierwszy na rynku nową matrycę Sony IMX787 w rozmiarze 1/1,3". Aparat wyróżnia się wyjątkową optyką z ekwiwalentem ogniskowej 35 mm i przysłoną f/1,6, zapewni także optyczną stabilizację OIS. Drugi aparat, szerokokątny, ma 50 Mpix (f/2,2, 116°), trzeci to z kolei aparat 8 Mpix z teleobiektywem peryskopowym (f/3,4) i OIS, zapewniającym zoom hybrydowy 9x. Wszystko wspiera laserowy AF. Z przodu znalazł się aparat do selfie 16 Mpix (f/2,45).

Pracą urządzenia zarządza Android 12 z interfejsem MyOS 12.

Nubia Z40 Pro wchodzi na rynek chiński w kilku wariantach pamięciowych oraz w dwóch wersjach specjalnych – jedna to wariant z ładowaniem magnetycznym, a druga to czarno-czerwony model The Outcast Limited Edition.

Najtańszy wariant Nubia Z40 Pro wyceniony został na kwotę 3399 juanów (2237 zł), natomiast topowa wersja z ładowaniem magnetycznym oraz pamięcią 16 GB + 1 TB oznacza wydatek 5999 juanów, czyli prawie 4 tys. zł. Limitowana wersja The Outcast 12 GB + 256 GB kosztuje 4699 juanów, czyli około 3100 zł.

Zobacz: RedMagic 7 Pro ma 18 GB RAM, ładowanie 135 W i podekranowy aparat

Zobacz: Oppo Find X5 Pro: Już nigdy nie powiesz „ciemność widzę”

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Nubia

Źródło tekstu: Fone Arena, GSM Arena