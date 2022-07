ASUS Zenfone 9 - poznaliśmy datę premiery. Będzie ogień

W czasach, gdzie standardowy smartfon ma rozmiar 6,5 cala, a z łatwością możemy znaleźć jeszcze większe, modeli kompaktowych można szukać ze świecą. Nie oznacza to, że takie nie pojawiają się co jakiś czas na rynku. Nadchodzący model ASUSa, Zenfone 9 ma właśnie być jednym z mniejszych urządzeń. Właśnie poznaliśmy jego datę premiery.

Producent oficjalnie już potwierdził, że premiera smartfona ASUS Zenfone 9 odbędzie się 28 lipca o godzinie 15:00 naszego czasu. Transmisję z wydarzenia będzie można zobaczyć na oficjalnym koncie ASUSa na platformie YouTube.

We can’t wait to share this exciting news with you – we’ll be live on July 28 at 9.00 p.m. (UTC+8) to reveal the most grabbable Zenfone 9 ever!



Save the date 👉 https://t.co/E7CuOIAvoE