Asus ZenFone 9 – niewielki ekran i najmocniejszy procesor to idealne połączenie

Zbliża się premiera smartfonu Asus ZenFone 9. Ten model na pewno wzbudzi duże zainteresowanie wśród użytkowników, którzy mają dość telefonów „patelni”, ale szukają też sprzętu o pełnej mocy. Nowość Asusa to połączenie niezbyt dużego wyświetlacza i topowej konfiguracji sprzętowej.

W czasach, gdy na rynku dominują smartfony z ekranami powyżej 6,5 cala, znalezienie czegoś bardziej poręcznego, a przy tym wydajnego, zakrawa na cud. Tę potrzebę najwyraźniej wyczuł Asus. Po zeszłorocznym, niewielkim telefonie ZenFone 8, przyszła kolej na jego następcę. Wkrótce Asus zaprezentuje smartfon ZenFone 9, który wciąż pozostaje kompaktowym flagowcem.

Z danych, jakie pojawiły się w sieci wynika, że Asus ZenFone 9 otrzymał ekran AMOLED (Samsunga) o przekątnej 5,9 cala, w rozdzielczości Full HD+ (2400 × 1080) z odświeżaniem 120 Hz. Taki rozmiar to wciąż dużo, by wygodnie korzystać z aplikacji, ale obsługa urządzenia powinna być o wiele wygodniejsza. Asus nie podał co prawda wymiarów obudowy, ale zachwala ZenFone’a 9 jako kompaktowy telefon, który łatwo zmieści się w kieszeni. Poprzednik, ZenFone 8, był raczej niewielki – ważył 169 g, a jego wymiary to 148 x 68,5 x 8,9 mm. Teraz powinno być podobnie.

Mniejsze ekrany często oznaczają też słabszą specyfikację, ale nie w tym przypadku. Sercem Asusa ZenFone 9 jest najbardziej w tej chwili wydajny na rynku układ Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm). Danych na temat pamięci w przeciekach zabrakło, jednak taka jednostka na pewno dostanie co najmniej 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Niewykluczone jednak, że powstanie też wersja 12/256 GB.

Komunikacyjnie ZenFone’owi 9 nic nie brakuje: ma łączność 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC i sześciosystemowy GNSS.

Ciakowie zapowiada się też sekcja fotograficzna. Podwójny aparat łączy matrycę 50 Mpix (Sony IMX766) i 12 Mpix (obiektyw szerokokątny). Pracę głównego modułu ma wspierać stabilizacja OIS w formie 6-osiowego mini gimbala. Przełączając się na kamerę, nakręcimy wideo 8K.

Na tym nie koniec ciekawych cech telefonu. Asus ZenFone 9 jest w pełni pyło- i wodoszczelny zgodnie z normą IP68, ma głośniki stereo, a także tradycyjne wyjście audio 3,5 mm. Z boku obudowy ulokowany jest czytnik linii papilarnych.

Relatywnie niewielkie rozmiary obudowy oznaczają jednak mniejsza niż zazwyczaj baterię, która ma pojemność tylko 4300 mAh. Będzie ją jednak można szybko podładować. W poprzednim modelu było to 30 W, może tym razem będzie jeszcze więcej.

Data premiery Asusa ZenFone’a 9 nie jest znana, ale powinno to nastąpić w najbliższych dniach.

Zobacz: Asus ROG Phone 6 i ROG Phone 6 Pro to dwa nowe, gamingowe potwory

Zobacz: Xiaomi szykuje kolejnego flagowca? Redmi K50i zapowiedziany

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Asus