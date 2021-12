Asus Zenfone 8 i Zenfone 8 Flip dostają Androida 12

Asus zaczął rozprowadzanie Androida 12 dla swoich tegorocznych flagowców. To Asus Zenfone 8 oraz Asus Zenfone 8 Flip.

Rynek niewielkich flagowców jest niestety równie duży co ich przekątna ekranu. Mamy do wyboru Apple'a i... prawie nic. Jest Sony Xperia 5 III, ale ona niestety odrobinę przebija psychologiczną granicę sześciu cali. Wtedy pojawił się on. Cały na biało. Rycerz na białym koniu. Asus Zenfone 8. Flagowiec z 5,9 cala wyszedł z Androidem 11, Snapdragonem 888 i ceną poniżej 3 tysięcy złotych. Jak za telefon tej klasy to bardzo kusząca oferta. Obok niego zadebiutował wtedy Asus Zenfone 8 Flip. Teraz flagowce Asusa dostają Androida 12. W przypadku mniejszego smartfonu aktualizacja ma numer 31.1004.0404.73. Trzeba jednak pamiętać, by wcześniej mieć aktualną wersję Androida 11.

To nie jest wcale koniec aktualizacji do Androida 12 w świecie Asusa. Uaktualnienia do najnowszej wersji Androida mogą się spodziewać następujące modele smartfonów: ROG Phone 5, ROG Phone 5s, ROG Phone 3 oraz Zenfone 7. Pierwsze dwa telefony otrzymają Androida 12 w pierwszym kwartale 2022, natomiast pozostałe dwa w drugim kwartale nadchodzącego roku.

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: asustalk