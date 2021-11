Asus ROG Phone II dostaje... Androida 11

Asus ROG Phone II oficjalnie dostanie aktualizację Androida. Nową wersją będzie dopiero... Android 11.

Asus w segmencie mobilnym nie jest tak istotny, jak na przykład w sektorze laptopów. Strzałem w dziesiątkę okazały się jednak smartfony dla graczy. Niestety, po bardzo dobrym pierwszym telefonie gamingowym, teraz idzie... coraz gorzej. Nie mówimy nawet o tym, że po latach w końcu Xiaomi prześcignął swojego rywala pod względem mocy smartfonów. Niestety Asus nie zapewnia swoim ROG Phone'om nawet stosownego wsparcia.

Teraz producenci szykują się do wydania na swoje telefony Androida 12. Co robi Asus? Dopiero teraz wydaje on Androida 11 dla Asusa ROG Phone II. Kontrastem niech będzie fakt, że już w grudniu Androida 12 mają dostać najnowsze telefony z serii Asus Zenfone 8. Firma z Republiki Chińskiej nie pochwaliła się oficjalnie Androidem 11 dla swojego gamingowego modelu na forum międzynarodowym. Informacja taka znalazła się jednak na stronie chińskojęzycznej. Wyczekiwane uaktualnienie ma numer 18.0210.2111.160. Pozostaje mieć nadzieję, że Asus o wiele lepiej poradzi sobie z aktualizacjami swoich smartfonów do Androida 12.

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: xda-developers, wł