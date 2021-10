Asus szuka beta testerów Androida 12

Nowe telefony dalej debiutują na Androidzie 11. Asus jednak już szuka chętnych do przetestowania Androida 12 na jego najnowszym flagowcu.

Już niewiele brakuje do debiutu stabilnej wersji Androida 12. Tajwański Asus już zaczął jednak poszukiwać chętnych do beta testów Androida 12 przeznaczonego na smartfon Asus ZenFone 8. Będzie to nie tylko test beta samego Androida 12, ale także kolejnej odsłony nakładki ZenUI. Niestety, ciężko w obecnych czasach o smartfony z czystym Androidem. Do beta testów może zgłosić się każdy posiadacz Asusa ZenFone 8. Wystarczy zrobić to do 13 października. Można to zrobić z poziomu ustawień telefonu. Niestety, nie znaczy to, że firma z Republiki Chińskiej dysponuje nielimitowaną pulą miejsc.

O przyjęciu (lub nie) zostaniemy powiadomieni mejlem. Trzeba jednak pamiętać, że wersja beta może mieć wiele irytujących bugów, dlatego lepiej przemyśleć taką decyzję dwa razy. Same beta testy to jednak bardzo dobry znak. Oznacza to, że Asus zamierza bardzo szybko wydać aktualizację do Androida 12 dla tego modelu. Posiadacze niewielkiego flagowca z Androidem powinni być bardzo zadowoleni.

Źródło zdjęć: asus

Źródło tekstu: xda-developers, wł