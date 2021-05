ASUS Zenfone 8 i Zenfone 8 Flip oficjalnie! Znamy polskie ceny

ASUS ujawnił najnowsze modele z serii Zenfone 8. Mamy sporo powodów do ekscytacji. Zenfone 8 jest godnym konkurentem iPhone'a 12 mini o kompaktowych wymiarach, Zenfone 8 Flip zaś kontynuuje tradycję obracanego aparatu.

ASUS Zenfone 8 – 5,9 cala i Snapdragon 888 5G

ASUS Zenfone 8 to model klasy premium, ale z półki kompaktowej. Niesamowicie mnie cieszy jego premiera. Na rynku brakuje małych smartfonów, a ten ma do tego fenomenalną specyfikację. Jest tu oczywiście topowy Snapdragon 888 5G, do 16 GB RAM-u LPDDR5, ekran AMOLED HDR10+, głośniki stereo, jack 3,5 mm i sporo innych ciekawostek.

Wymiary tego modelu to 148 × 68,5 × 8.9 mm. Jest mniej-więcej szerokości iPhone'a 12 mini i znacznie mniejszy od Samsunga Galaxy S21. Tak wygląda cała trójka:

Specyfikację znaliśmy już wcześniej, więc ograniczę się do podania cen w Polsce:

8/128 GB – MSRP 2999 PLN (start z ofertą early bird za 2699 PLN)

8/256 – MSRP 3299 PLN

16/256 (ten właśnie testowałam) – MSRP 3599 PLN

ASUS Zenfone 8 Flilp – niesamowite możliwości fotograficzne

ASUS Zenfone 8 Flip to zupełnie inna klasa. Tu również znalazły się topowe podzespoły, ale uwagę należy zwrócić na konstrukcję aparatu. Nie ma tu aparatu przedniego, a cały moduł robi „fikołka”. ASUS znalazł zresztą sporo ciekawych zastosowań dla tego systemu. Można między innymi zlecić mu śledzenie ruszających się obiektów albo zrobienie panoramy. Najczęściej używane kąty ustawienia aparatu można zapisać jako presety w aplikacji do robienia zdjęć. ASUS udostępnia też warstwę kompatybilności, by można było sterować aparatem z takich aplikacji jak Instagram. Zawias aparatu ma wytrzymać 150 ruchów dziennie przez całe 5 lat używania telefonu. Upuszczony schowa się tak szybko, jak tylko jest to możliwe.

Tu mamy już większy ekran – 6,67 cala. To również ekran AMOLED Samsunga z równie dobrymi parametrami, jak ten w modelu Zenfone 8. Większa obudowa pozwoliła na zamontowanie akumulatora 5000 mAh. Ze wzgledu na ruchomy moduł aparatu nie możemy niestety liczyć na ochronę przed wodą i kurzem.

Cena tego modelu w Polsce to 3599 zł. Dostępny będzie tylko wariant z 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci na dane. Warto tu zaznaczyć, że ASUS Zenfone 8 Flip ma miejsce na kartę pamięci.

Oba modele działają pod kontrolą Androida 11 z nieinwazyjną nakładką ZenUI 8.

