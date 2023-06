Debiutuje Asus Zenfone 10. W przedsprzedaży niższa cena

Firma Asus zaprezentowała swój nowy flagowy smartfon, model Zenfone 10. Urządzenie jest już dostępne w polskiej przedsprzedaży i ma na start trochę niższą cenę.

Asus Zenfone 10 to najnowszy, flagowy smartfon tej marki, który ruszył właśnie na podbój mobilnego świata. To dosyć kompaktowe urządzenie zostało wyposażone w 5,9-calowy wyświetlacz Samsung AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, potrafiący odświeżać obraz z częstotliwością do 144 Hz i świecić ze szczytową jasnością 1100 nitów. Przykryty szkłem Corning Gorilla Glass Victus ekran ma w lewym górnym narożniku otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.5).

Z tyłu są tylko dwa aparaty. Główna jednostka ma rozdzielczość 50 Mpix (Sony IMX766, f/1.9) i jest wyposażona w 6-osiową stabilizację Hybrid Gimbal Stabilizer 2.0. Towarzyszy jej aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 13 Mpix (f/2.2). Główny aparat potrafi nagrywać filmy w maksymalnej rozdzielczości 8K.

Wewnątrz obudowy, która jest odporna na działanie pyłów i wody, zgodnie z normą IP68, pracuje układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Współpracuje on z 8 lub 16 GB RAM-u LPDDR5X oraz 128, 256 lub 512 GB pamięci masowej UFS 4.0. Urządzenie pozwala na korzystanie z sieci 5G, oferuje również łączność Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.3 oraz NFC. Na pokładzie nie zabrakło również odbiornika nawigacji satelitarnej, gniazd USB-C i Jack 3,5 mm, głośników stereo i bocznego czytnika linii papilarnych.

Asus Zenfone 10 jest zasilany akumulatorem o pojemności 4300 mAh. Można ją szybko naładować przewodowo z mocą 30 W lub indukcyjnie z mocą 15 W. Nad całością czuwa system Android 13.

Dostępność i cena, promocja na start

W Polsce ruszyła przedsprzedaż nowego flagowca firmy Asus. Do wyboru jest pięć wersji kolorystycznych: Midnight Black (czarna), Starry Blue (niebieska), Aurora Green (zielona), Eclipse Red (Czerwona) i Comet White (biała). Ceny urządzeń są takie:

8/128 GB – 3799 zł ,

, 8/256 GB – 3999 zł ,

, 16/512 GB – 4499 zł.

Zamawiając Asusa w przedsprzedaży, z wysyłką po 24 lipca 2023 roku, możemy otrzymać zniżkę:

200 zł przy zakupie konfiguracji 8/256 GB (cena smartfonu 3799 zł),

przy zakupie konfiguracji 8/256 GB (cena smartfonu 3799 zł), 300 zł przy zakupie konfiguracji 16/512 GB (cena smartfonu 4199 zł).

Źródło zdjęć: Asus

Źródło tekstu: Asus