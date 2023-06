Redmagic 8S Pro z 24 GB RAM i ładowaniem 165 W. Nowe szczegóły

Już za kilka dni odbędzie się premiera nowego smartfonu dla graczy Redmagic 8S Pro. Znamy już wygląd urządzenia, producent potwierdził także kilka szczegółów specyfikacji.

Redmagic 8S Pro to bardziej dopracowana wersja dostępnego w także w Polsce smartfonu gamingowego Redmagic 8 Pro. Jego premiera została zaplanowana na 5 lipca, a przed tym wydarzeniem producent ujawnił kilka szczegółów.

Po pierwsze wiadomo już, jak wygląda Redmagic 8S Pro – bardzo przypomina poprzednika ma prostą, kanciastą obudowę w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej z przezroczystym elementem ujawniającym wentylator z podświetleniem RGB oraz jednolitej białej.

Sercem Redmagic 8S Pro ma być Snapdragon 8 Gen 2, ale nie w wersji z plusem, co sugerowały poprzednie przecieki. Według nich telefon miał otrzymać Snapdragona 8+ Gen 2, co by oznaczało jednocześnie premierę tej jednostki. Tak się jednak nie stanie.

Co w zamian? Taktowanie układu w Redmagic 8S Pro zostanie zwiększone do 3,36 GHz (jak w serii Galaxy S23), gdy w poprzednim modelu było to standardowe 3,2 GHz – co i tak gwarantowało mu gigantyczną wydajność.

Producent potwierdził też, że SoC w Redmagic 8S Pro otrzyma do pomocy nawet 24 GB pamięci RAM. Chodzi o fizyczną pamięć LPDDR5X, a nie rozszerzoną wirtualnie. Równie duża zasoby mają zaoferować wkrótce telefony OnePlus i Realme.

W nowym modelu Redmagic znajdzie się akumulator o pojemności 6000 mAh, który będzie można zasilić z mocą 165 W. Nie ma jednak pewności, że telefon z taką mocą trafi na rynki globalne. Równie szybkie ładowanie oferował Redmagic 8 Pro+, jednak smartfon w takiej konfiguracja jest dostępny tylko w Chinach. Może więc się zakończyć na ładowaniu 65 W lub 80 W.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Nubia