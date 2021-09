Aparat 200 MP w smartfonie? Nowa matryca Samsunga to prawdziwy przełom

Samsung ISOCELL HP1 to nowa matryca o rozdzielczości 200 MP, która już niedługo trafi do aparatów w smartfonach.

Samsung zaprezentował swoje dwa nowe sensory fotograficzne z rodziny ISOCELL: HP1 i GN5. Uwagę przykuwa przede wszystkim ten pierwszy, gdyż mamy tu do czynienia z pierwszą matrycą dla urządzeń mobilnych o rozdzielczości 200 MP.

Samsung ISOCELL HP1 - pierwsza matryca 200 MP dla smartfonów

Samsung ISOCELL HP1 to aktualnie jeden z największych sensorów przeznaczonych dla smartfonów - jego przekątna to 1/1,22 cala. Przy rozdzielczości rzędu 200 MP rozmiar pojedynczego piksela to raptem 0,64 µm. Jego głównym asem w rękawie ma być jednak nowa technologia łączenia pikseli, nazwana przez producenta ChameleonCell. Zależnie od warunków oświetleniowych pojedynczy piksel finalnego obrazu może się składać z jednego, czterech lub szesnastu sąsiadujących ze sobą jednostek światłoczułych. W ostatnim ustawieniu taki połączony piksel będzie miał aż 2,65 µm, co powinno gwarantować świetną dynamikę i wysoką jakość obrazu także przy wysokich czułościach.

Matryca Samsung ISOCELL HP1 pozwoli także na nagrywanie wideo w 8K przy 30 kl./s. Wykorzystywany będzie w tym celu tryb łączenia ze sobą czterech pikseli, więc także tutaj skorzystamy odczujemy korzyści wynikające z wysokiej rozdzielczości sensora.

Samsung ISOCELL GN5 - więcej światła i jeszcze lepszy autofokus

Drugim spośród zaprezentowanych sensorów jest Samsung ISOCELL GN5. To jednostka nieco mniejsza. Ma ona przekątną 1/1,57" oraz rozdzielczość 50 MP. Także tutaj znajdziemy technologię łączenia pikseli, choć wyłącznie w grupy 2x2.

Matryca Samsung ISOCELL GN5 została wyposażona w system Dual Pixel, w związku z czym bezpośrednio na jej powierzchni rozmieszczono sensory detekcji fazy. Jako pierwsza tego typu jednostka będzie korzystała przy tym z technologii FDTI (ang. Front Deep Trench Isolation), poprawiającą separację między poszczególnymi pikselami oraz zwiększającą ilość gromadzonego światła. Powinno to przynieść korzyści zarówno w kontekście jakości obrazu, jak i skuteczności automatycznego ustawiania ostrości.

Niestety jak na razie nie wiadomo, kiedy nowe matryce trafią do smartfonów. Prawdopodobnie nastąpi to jednak dopiero w przyszłym roku.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung