Samsung pracuje nad laptopem z 17-calowym, składanym ekranem

Samsung podobno pracuje nad laptopem ze składanym, elastycznym ekranem. Galaxy Book, bo tak prawdopodobnie będzie się nazywał, ma oferować przekątną 17 cali po rozłożeniu.

Samsung od kilku lat bardzo mocno promuje technologię giętkich ekranów. Koreańczycy byli jedną z pierwszych firm, która wprowadziła do swojej oferty telefon z tego typu wyświetlaczem i cały czas rozwijają tę ideę, prezentując kolejne modele. Być może wkrótce portfolio zostanie poszerzone o kolejne urządzenie, a konkretnie 17-calowego laptopa z serii Galaxy Book.

Samsung Galaxy Book Fold 17

Plotkę taką przekazał Ice Universe, który jest znanym informatorem. Według jego wiedzy w laboratoriach Samsunga trwają prace nad 17-calowym laptopem z giętkim i składanym ekranem. Komputer ma być pozbawiony tradycyjnej klawiatury oraz touchpada na rzecz dotykowego wyświetlacza. Chociaż urządzenie określane jest mianem 17-calowego, to tyle ma mieć cały ekran, już po rozłożeniu, więc finalnie nie będzie to sprzęt przesadnie duży. Chodzi raczej o niewielki, mobilny komputer do podstawowej pracy czy multimediów.

Szczegóły na temat urządzenia nie są jeszcze znane. Nie wiemy też, kiedy potencjalnie miałoby trafić na rynek. Jednak Samsung Galaxy Book Fold 17, bo tak na ten moment jest określany, prawdopodobnie nie pojawi się w sprzedaży w najbliższych miesiącach. Jeśli chodzi o sam koncept, to nie jest on całkowicie nowy. Podobne urządzenie mieliśmy już okazję oglądać za sprawą Lenovo ThinkPad X1 Fold. Jednak Lenovo nie określa go mianem laptopa, twierdząc, że to zupełnie osobna kategoria komputerów.

