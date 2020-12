Zegarki Amazfit GTR 2e i Amazfit GTS 2e zadebiutowały, czyli więcej energii za mniej

Firma Huami nie ustaje w zarzucaniu rynku zegarków kolejnymi tanimi produktami. Najnowsze urządzenia marki Amazfit to modele GTR 2e i GTS 2e, czyli warianty smartwatchy zaprezentowanych jesienią, ale o dłuższym czasie pracy i w niższych cenach.

Zegarki Amazfit GTR 2 i GTS 2 zadebiutowały w Chinach we wrześniu, a na światowych rynkach – w październiku. Te dwa topowe modele w portfolio Huami doczekały się teraz nowych wariantów z literką „e”, czyli GTR 2e i GTS 2e. Obydwa zostały wycenione w Chinach na kwotę 799 juanów, czyli około 450 zł. Modele podstawowe w dniu debiutu wiązały się z wydatkiem od 999 juanów (ok. 560 zł).

Zobacz: Smartwatche Amazfit GTR 2 i GTS 2 debiutują w światowej wersji z asystentem Amazon Alexa

Z dostępnych w tej chwili informacji wynika, że modele z wyróżnikiem „e” nie różnią się zasadniczo od wariantów podstawowych. Amazfit GTR 2e to zegarek z okrągłą kopertą i ekranem AMOLED 1,39 cala, natomiast Amazfit GTS 2e przypomina Apple Watcha i ma kopertę z kształcie kwadratu o zaokrąglonych rogach. Tu również zastosowany jest wyświetlacz AMOLED.

Zobacz: Amazfit GTR 2 i GTS 2: nowe smart zegarki już wchodzą do sprzedaży

Różnice między starszymi i najnowszymi wariantami dotyczą między innymi wykończenia. Na przykład zegarki Amazfit GTR 2 i GTS 2 ma ekran 3D pokryty diamentopodobną, wytrzymałą powłoką DLC, w Amazfitach GTR 2e i GTS 2e już jej zabrakło, zastosowano szkło o mniejszej wytrzymałości. Innym ograniczeniem jest prostsza obsługa połączeń: gdy ktoś dzwoni, w nowych modelach tylko wyświetlane jest powiadomienie, nie można nawet odebrać lub odrzucić rozmowy.

Wśród funkcji debiutujących zegarków Amazfit znajdują się: stały pomiar pulsu za pomocą pulsometru BioTracker 2, pomiar nasycenia krwi tlenem SpO2 czy monitorowanie snu. Nowym dodatkiem jest natomiast termometr, który ma mierzyć temperaturę otoczenia.

Zobacz: Smartwatche Amazfit GTR 2 i GTS 2 debiutują w światowej wersji z asystentem Amazon Alexa

Funkcje sportowe to stałe liczenie kroków oraz śledzenie postępów w aż 90 dyscyplinach. Sześć z nich zegarki są w stanie samodzielnie rozpoznać na podstawie aktywności ruchowej użytkownika. Nie zabrakło także odbiornika GPS oraz analizy aktywności PAI. Wodoszczelność do 50 m pozwala korzystać z zegarków na basenie.

Amazfit GTR 2e i Amazfit GTS 2e wyposażone są także w moduł NFC, ale do zastosowań ograniczonych do rynku chińskiego (np. jako bilety autobusowe), za to nie oferują płatności zbliżeniowych.

Nowe modele oferują także wydłużony czas pracy: Amazfit GTR 2e do 24 dni (zamiast 14 dni), a Amazfit GTS 2e do 14 dni (zamiast 7).

Nie wiadomo, czy producent zamierza wprowadzić swoje nowości do sprzedaży poza Chinami.

Zobacz: Test zegarka Honor Watch GS Pro: sportowy, turystyczny, trochę smart

Zobacz: Samsung Galaxy Watch3: inteligentny zegarek po trzech miesiącach używania

Zobacz: Huawei Watch GT 2e po trzech miesiącach testów. Sportowy zegarek dla ambitnych

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Amazfit