PUBG Mobile: ponad 1,2 miliona banów w 6 dni

W popularnej grze PUBG doszło do kolejnej już obławy na oszukujących graczy. Tym razem zbanowano ponad 1,2 miliona kont w ciągu sześciu dni.

Gry PUBG Mobile raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. To jedna ze święcących triumfy mobilnych produkcji związanych z chińskim Tencentem. Tytuł może się pochwalić ponad 600 milionami aktywnych graczy, co stawia go wyżej niż konkurencyjnego Fortnite'a. Duża popularność wiąże się jednak z dużym problemem z oszustwami w grze. Tencent jednak regularnie zdaje raporty z kolejnych akcji banowania nieuczciwych graczy. Ostatnio ponad 1,2 miliona osób straciło dostęp do swoich kont. W 24% przypadków powodem był auto-aim, za taką samą część przypadków odpowiada modyfikacja modelu postaci.

W 22% problemem było z kolei widzenie przez ściany, natomiast w 12% przyspieszenie postaci. W 7% za bany odpowiada zmiana obszaru zadawanych obrażeń. Niestety okazuje się, że oszukują często nawet posiadacze wysokich rang. O ile aż za 38% banów odpowiadają gracze z brązem, to np. aż dwunastoprocentowy udział mają gracze diamentowi. Nieuczciwi gracze znaleźli się nawet wśród w teorii najlepszych graczy z najwyższą rangą.

Zobacz: Tymczasem w Chinach: Tencent wygrywa z Huaweiem, Oppo i Vivo

Zobacz: [Aktualizacja] Xiaomi na czarnej liście USA jak Huawei. Ban na pożegnanie od Donalda Trumpa

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: tencent