iPhone 11 Pro nakręcił kolejny teledysk: „Stupid Love” Lady Gagi

Co mają wspólnego Lady Gaga i iPhone 11 Pro? Znaleźli się na planie tego samego teledysku.

Apple udostępnił na YouTubie kolejny film z serii „Shot on iPhone” (Nakręcono iPhone'em). Tym razem jest to teledysk do nowej piosenki Lady Gagi, pełen soczystych kolorów, błyszczących materiałów i tancerzy w absurdalnych, acz gustownych kreacjach.

Film został nakręcony z użyciem iPhone'a 11 Pro i aplikacji Filmic Pro.

Zobacz: iPhone 11 Pro Max ma zaskakująco odporną obudowę

Zobacz: iPhone 11 Pro na pierwszym filmie

Oczywiście iPhone 11 Pro nie był jedynym urządzeniem na planie. Z pewnością w użyciu były statywy, stabilizatory, szyny i gimbale. Podejrzewam, że filmowcy używali też dodatkowych obiektywów.

Edycja i montaż zostały wykonane przez profesjonalistów i nie sądzę, by materiał był edytowany na iPhone'ach. Poprzedni teledysk, przygotowany dla Seleny Gomez, na pewno był edytowany na Macu, a na planie było sporo dodatkowego oświetlenia.

Niemniej jednak, powyżej możesz zobaczyć teledysk do piosenki gwiazdy wielkiego formatu, nakręcony telefonem. Jak się z tym czujesz?

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: Apple