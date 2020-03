Grarantanna Cup: turniej e-sportowy Ministerstwa Cyfryzacji. Nagrody o wartości 50 tys. zł i pracownie dla szkół

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło wielki, ogólnopolski turniej e-sportowy: Grarantanna Cup. Wydarzenie skierowane jest do uczniów, już ruszyły zapisy, a pierwsze turnieje odbędą się od kwietnia.

Ministerstwo Cyfryzacji organizatorem rozgrywek e-sportowych? Jeszcze miesiąc temu wydawałoby się to nieprawdopodobne, dziś jest faktem. Ruszyły zapisy do Grarantanna Cup.

To przedsięwzięcie adresowane do wszystkich uczniów, którzy przy okazji świetnej zabawy i konkurencji w duchu fair-play, będą mogli wygrać indywidualne nagrody, ale i nagrody dla szkół, które reprezentują – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Pierwsze turnieje ruszają 1 kwietnia. Niezależnie od tego, ile potrwa przerwa od zajęć w szkołach, impreza będzie się obywać aż do majówki. Wydarzenie wspiera firma ESL oraz znani influencerzy z branży e-sportowej i gamingowej: Maciej „Morgen” Żuchowski, Kinga Kujawska, Kuba „Kubik” Kubiak, Piotr „Izak” Skowyrski, Jarosław „pasha” Jarząbkowski, Damian „Nervarien” Ziaja, Jakub „Kubon” Turewicz i Paweł „Saju” Pawelczak.

Najpierw nauka, graj później!

Grarantanna Cup to rozwinięcie ogłoszonej wcześniej inicjatywy Grarantanna. Ministerstwo Cyfryzacji zastrzega, że warunek udziału jest jeden: najpierw nauka, później przyjemności.

Przez najbliższy miesiąc będą odbywać się turnieje w czterech grach: Brawl Stars, FIFA 20, League of Legends i Counter-Strike: Global Offensive. Turnieje będą rozgrywane na platformie ESL Play, indywidualnie i zespołowo. Na tej platformie prowadzone są też zapisy do turniejów. Chcąc wziąć w nich udział, zawodnik lub drużyna będą musieli założyć konto, a następnie - zgodnie z regulaminem - zweryfikować i potwierdzić, że reprezentują daną szkołę. Pierwsze zapisy już ruszyły.

Jakie będą nagrody?

Pierwszy etap to turnieje kwalifikacyjne - zawodnicy reprezentujący swoje szkoły będą w nich zbierać punkty rankingowe. To one stanowią przepustkę do finału Grarantanny Cup. Wśród nagród znajdują się: fotele gamingowe, monitory, smartfony czy słuchawki i myszki – w sumie na zwycięzców czekają nagrody o łącznej wartości 50 tysięcy złotych. Najlepsi będą mogli zdobyć też superlaur dla swojej szkoły. Jaki? Pracownię multimedialną, a dokładnie osiem takich pracowni.

Więcej informacji na stronie: www.grarantanna-cup.pl.

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji