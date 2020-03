HTC Vive Cosmos Elite wchodzi do sprzedaży w pakiecie z grą Half-Life: Alyx

Do sprzedaży wszedł system wirtualnej rzeczywistości HTC Vive Cosmos Elite. Do wszystkich, zakupionych zestawów będzie dołączana gra Half-Life: Alyx w prezencie. Całość może stanowić ciekawą propozycję na czas koronawirusowej kwarantanny.

Zobacz: HTC Vive Cosmos, najnowszy system wirtualnej rzeczywistości debiutuje na polskim rynku

Firma HTC Vive poinformowała, że zestawy HTC Vive Cosmos Elite będą sprzedawane w pakiecie z nadchodzącą, przeznaczoną wyłącznie na systemy VR grą firmy Valve, Half-Life: Alyx.

HTC Vive Cosmos Elite, który miał właśnie swoją premierę, to lepiej wyposażona wersja podstawowego Vive Cosmos, skierowana do najbardziej wymagających entuzjastów rozrywki VR. Z kolei Half-Life: Alyx to nowa, pełnoprawna gra VR z serii Half-Life.

Została zaprojektowana od podstaw z myślą o rzeczywistości wirtualnej i oferuje wszystkie elementy klasycznych gier Half-Life: eksplorację świata, rozwiązywanie zagadek, walki i historię z ikonicznymi postaciami z uniwersum Half-Life w rolach głównych. Oficjalna premiera tego tytułu ma nastąpić już za kilka dni, 23 marca.

HTC Vive Cosmos to współdziałający z komputerem PC system VR, który użytkownicy mogą rozwijać i modyfikować poprzez wymianę przedniego panelu albo wykorzystanie dodatkowych akcesoriów Vive, takich jak bezprzewodowy adapter Vive. Wszystkie zestawy Vive Cosmos oferują jakość obrazu o łącznej rozdzielczości 2880 x 1700 pikseli oraz przyłbicową konstrukcją, która umożliwia uchylanie gogli do góry, dzięki czemu można łatwo przenosić się do wirtualnego świata i z powrotem.

Zobacz: HTC obniża ceny zestawów do VR z rodziny Vive Pro - nawet o 800 zł

HTC Vive Cosmos Elite to jeszcze więcej dodatków

Oprócz wszystkich funkcji platformy Vive Cosmos zestawy HTC Vive Cosmos Elite oferują zainstalowany przedni panel z systemem śledzenia przy pomocy latarni zewnętrznych, dwie stacje bazowe SteamVR oraz dwa kontrolery Vive. Panel przedni może być używany w połączeniu ze stacjami bazowymi wersji 1.0 lub 2.0, a także oryginalnymi kontrolerami Vive lub Vive Pro. Vive Cosmos Elite umożliwia łatwą wymianę na oryginalny panel ze śledzeniem niewymagającym stacji bazowych, dołączany do zestawu HTC Vive Cosmos.

Dzięki technologii stacji bazowych Lighthouse użytkownicy HTC Vive Cosmos Elite będą mogli doświadczyć precyzji śledzenia SteamVR. HTC Vive Cosmos Elite obsługuje też ekosystem urządzeń peryferyjnych Vive, w tym Vive Tracker – oferujący bezprecedensową swobodę sterowania systemem VR ­–­ oraz Wireless Adapter, który pozwala cieszyć się rzeczywistością wirtualną bez użycia kabli.

HTC Vive Cosmos Elite kosztuje 4299 zł i jest już w sprzedaży.

Zobacz: PlayStation 5 vs Xbox Series X - na którą konsolę czekacie?

Zobacz: Oto pełna specyfikacja Xbox Series X. Ależ to jest potwór!

Zobacz: Jedyny taki egzemplarz do kupienia. Oto Nintendo... PlayStation

Źródło tekstu: HTC