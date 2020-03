Plague Inc. otrzyma nowy tryb. "Ratowanie świata przed pandemią"

Ndemic Creations, studio stojące za bardzo popularną grą mobilną Plague Inc. postanowiło dodać nowy tryb rozgrywki. Obok niszczenia ludzkości za pomocą niezwykle niebezpiecznych drobnoustrojów, gracz będzie mieć okazję... uratować świat przed hulającą pandemią.

To już kolejny raz, gdy wspominamy o Plague Inc. oraz Ndemic Creations. Oczy technologicznego świata zwracały się ku studiu oraz samej grze przy okazji m. in. zwiększonego zainteresowania tytułem, które najprawdopodobniej wynikało z pandemii koronawirusa. Użytkownicy mogli uważać, że Plague Inc. jest wiernym symulatorem zachowania się drobnoustroju na świecie: Ndemic Creations wystosowało oświadczenie, wedle którego zaprzeczało takim tezom.

Plague Inc. zostało wycofane w Chinach z AppStore z niewiadomych przyczyn. Wiadomo, że władzom ChRL nie spodobało się to, że taka aplikacja jest dostępna do pobrania z apple'owskiego repozytorium. Ndemic Creations próbowało pertraktować z władzami Chin w kwestii przywrócenia gry do sklepu.

Nowa strategia - tryb gry "Uratuj ludzkość przed pandemią"

Bazując na mechanice pierwowzoru, Ndemic Creations wprowadza do Plague Inc. tryb gry, w którym gracz ma za zadanie tak poprowadzić działania świata, aby ten uporał się z drobnoustrojem, zachowując jak najniższe straty. To bardzo dobrych ruch ze strony twórców gry - oprócz kontrowersyjnego w obecnym czasie trybu "eksterminowania ludzkości", gracze będą mogli poznać mechanizmy radzenia sobie z pandemią na świecie. Oby przyczyniło się to większej świadomości dobrych praktyk w takich sytuacjach.

Źródło tekstu: Ndemic Creations