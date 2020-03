T-Mobile na kartę: 10 GB za każde doładowanie. Hulaj do końca roku

T-Mobile przedłuża do końca roku promocję z lutego „GB za doładowanie” skierowaną do użytkowników ofert na kartę. Dzięki niej przy każdorazowym zasileniu konta kwotą minimum 25 zł za pośrednictwem aplikacji „Mój T‑Mobile” lub strony internetowej, klienci otrzymują w prezencie dodatkowe 10 GB internetu.

Zobacz: Promocja w T-Mobile: doładuj i hulaj w internecie!

Swoją promocję w pierwotnej formie sieć T-Mobile ogłosiła na początku lutego, a oferta miała obowiązywać tylko do końca marca. Wtedy operator zachęcał do swojej propozycji hasłem „doładuj i hulaj w internecie”. W czasach epidemii, gdy internet stał się najważniejszą formą komunikacji, korzystanie z sieci to już nie tylko beztroskie hulanie, ale codzienna praca i nauka. Z myślą o tym T-Mobile przedłuża poprzednią promocję.

Zobacz: T-Mobile: zmiany w obciążeniu sieci

Oferta skierowana jest do klientów T-Mobile na kartę korzystający z taryf Frii, Hot, Nowy Tak Tak lub Happy. Użytkownicy do końca roku mogą korzystać z promocji, którą można aktywować bez wychodzenia z domu. Zasady są proste – za doładowanie kwotą minimum 25 zł każdy otrzymuje dodatkowe 10 gigabajtów internetu w prezencie do wykorzystania w ciągu 30 dni. Chociaż nie jest to wiele, nawet taka ilość danych może się okazać pomocna. Bonus 10 GB wykorzystywany jest w pierwszej kolejności przed zgromadzoną na koncie kwotą w złotych i innymi zasobami danych.

Warto pamiętać, że doładowanie wielokrotnością kwoty 25 zł nie powiększa bonusu 10 GB, czyli doładowanie za 100 zł nie zwiększy konta o 40 GB, ale za to z promocji można korzystać dowolną liczbę razy. Warunkiem jest zasilenie konta w aplikacji „Mój T‑Mobile” lub na stronie www.doladowania.t-mobile.pl. Bonus aktywuje się automatycznie, a klient jest informowany o tym poprzez wiadomość SMS.

Szczegóły oferty dostępne są na stronie http://www.t-mobile.pl/pl/10GB.

Zobacz: T-Mobile i Visa ogłaszają konkurs. Codziennie można wygrać kilkadziesiąt nagród

Zobacz: T-Mobile udostępnia za darmo Microsoft Office 365 E1 i inne narzędzia do pracy zdalnej

Zobacz: Abonament T-Mobile: Zapłać kartą VISA w aplikacji, dostaniesz 6 GB internetu

Źródło tekstu: T-Mobile