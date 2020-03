Możemy już grać w drugą część najbardziej dochodowej gry mobilnej świata

W wersji anglojęzycznej pojawiła się druga część najbardziej dochodowej gry mobilnej na świecie. Najnowsza odsłona Fate/Grand Order nosi nazwę Cosmos in the Lostbelt.

Fate/Grand Order ma już dobrych pięć lat, ale ani myśli tracić na popularności. Już kolejny rok z rzędu gra, za którą odpowiada Sony okazała się najbardziej dochodową grą mobilną na świecie. Na drugim miejscu z kolei ponownie znalazł się Honor of the Kings autorstwa chińskiego Tencentu. Tym razem anglojęzyczni gracze wreszcie mogą ruszyć w kolejną przygodę. Druga część gry, zwana Cosmos in the Lostbelt pojawiła się w Japonii dwa lata temu, jednak anglojęzyczna wersja gry zadebiutowała właśnie dwa lata po japońskiej i dopiero teraz zakończyły się wszelkie przewidziane wcześniej kampanie i wydarzenia w grze.

Gracze nie muszą nic nowego instalować, wystarczy uaktualnić grę. Oczywiście nie stracimy dostępu do misji z poprzednich rozdziałów. Pierwsza kampania drugiej części gry to Permafrost Empire, Anastasia - The Grand Duchess of the Beast Nation i rozegra się w lodowym imperium inspirowanym carską Rosją.

Gra jest częścią uniwersum Fate stworzonego przez Kinoko Nasu w 2004 roku wraz z pierwszą grą z serii - Fate/Stay Night. W mobilnym Fate/Grand Order próbujemy ocalić świat przy pomocy bohaterów z historii oraz legend. A jak ważna jest gra dla Sony? Za grę odpowiada Aniplex, który odpowiada za 28% przychodów Sony Music i 3% przychodów całego Sony. Większość pieniędzy Anipleksu pochodzi właśnie z Fate/Grand Order.

