Fate/Grand Order najczęściej komentowaną i najlepiej zarabiającą grą mobilną świata

Fate/Grand Order po raz kolejny z rzędu został najbardziej dochodową grą mobilną świata. Ale to nie koniec. Mobilny tytuł uzyskał też tytuł najchętniej komentowanej gry na Twitterze.

Sony ma powody do zadowolenia - jego mobilna gra Fate/Grand Order po raz kolejny pokonała chińskiego Tencenta i jego Honor of the Kings jako najlepiej zarabiająca gra mobilna na świecie. Ale to nie koniec. Tytuł zdobył również inną nagrodę - najchętniej komentowanej gry na Twitterze. Tutaj na drugim miejscu uplasował się Fortnite. FGO może nie jest najlepiej znaną grą w Polsce, jednak w Japonii, Chinach, Korei Południowej, USA i na Tajwanie święci triumfy. Nieoficjalnie mogą natomiast grać w nią gracze z całego świata. Najwięcej o Fate/Grand Order ćwierkali użytkownicy z Japonii, USA, Korei Południowej, Tajlandii, Brazylii oraz Francji.

Gra jest częścią uniwersum Fate stworzonego przez Kinoko Nasu w 2004 roku wraz z pierwszą grą z serii - Fate/Stay Night. W mobilnym Fate/Grand Order próbujemy ocalić świat przy pomocy bohaterów z historii oraz legend. Warto dodać, że jak na grę mobilną tytuł jest bardzo żywotny - ma już pięć lat, a dalej zdobywa laury. Obecnie jedna z jego kampanii jest ekranizowana jako seria anime. A jak ważna jest gra dla Sony? Za grę odpowiada Aniplex, który odpowiada za 28% przychodów Sony Music i 3% przychodów całego Sony. Większość pieniędzy Aniplexu pochodzi właśnie z Fate/Grand Order.

