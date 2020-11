Deluxe Ski Jump 2 pojawia się w Google Play

Do sklepu Google Play trafiła gra, w której komputerową wersję kiedyś grali właściwie wszyscy. Chodzi o Deluxe Ski Jump 2.

Skoki narciarskie to sport, który tak naprawdę liczy się tylko w kilku krajach świata, w Polsce jednak ma status dyscypliny narodowej. Wszystko zaczęło się oczywiście od sukcesów Adama Małysza. Wtedy też zaczęła się w Polsce małyszomania. W jej wyniku wiele młodych osób wzięło się za treningi, a reszta grała na komputerze. W co konkretnie? W Deluxe Ski Jump. Gra była prosta jak budowa cepa, a jej warstwa graficzna była równie nieskomplikowana. Mimo tego... grało się naprawdę długo.

Teraz Adam Małysz już nie skacze, ale nie oznacza to, że nie można zagrać w Deluxe Ski Jump 2. gra doczekała się swojej wersji na smartfony i pojawiła się w sklepie Google Play. Pobrać ją można tutaj. Sterowanie podobne jest do gier wyścigowych, czyli będziemy musieli przechylać odpowiednio telefon. Grafika wygląda tak samo jak kiedyś, można wybrać skocznie od K50 do K250, a nawet zagrać ze znajomymi. Wszystko to w klasyczny sposób - zbieramy do 16 znajomych i gramy w trybie gorącego krzesła. Tytuł polecamy wszystkim, którzy właśnie odczuli nostalgię za starymi czasami.

