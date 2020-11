Kolejne dwie darmowe gry w sklepie Epic Games

Każdy czwartek to kolejne bezpłatne gry w sklepie Epic Games. Tym razem dostępne są dwa tytuły: Elite Dangerous oraz The World Next Door.

Epic Games od założenia swojego własnego sklepu z grami co tydzień zaprasza po jedną lub dwie gry, które tymczasowo można bezpłatnie przypisać do konta i cieszyć się nimi już na stałe. Tym razem do 26 listopada do 17:00 dostępne są dwa tytuły. Pierwszym jest The World Next Door. To gra, która estetyką nawiązuje do anime i gatunku powieści wizualnych (Visual Novel). Zobaczymy tam też jednak wpływ gier jRPG z RPG Makera, gier logicznych a sama kreska jest jednak bez wątpienia zachodnia. Pomożemy nastoletniej Jun powrócić ze świata magii do domu. Musimy się pospieszyć. Gra oferuje tryb walki z innymi graczami, tryb asysty (gdzie naprawdę możemy rozkoszować się fabułą), dużo łamigłówek i walki w czasie rzeczywistym.

Druga gra zabierze graczy w kosmos. To Elite Dangerous. Tutaj na początku zaczniemy z jednym niewielkim statkiem kosmicznym i równie małymi funduszami. Będziemy jednak mogli doprowadzić do tego, że z naszego statku do walki będą ruszały całe floty myśliwców, będziemy badać nowe planety, a to wszystko w trakcie niekończącej się wojny o kosmiczną dominację. Galaktyka oczywiście tylko czeka na to, by gracz zmienił ją raz na zawsze.

Źródło tekstu: epic games