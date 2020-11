Persona 5 Scramble pojawi się także poza Japonią

Mamy dobrą nowinę dla każdego fana serii gier Persona. Na zachodzie pojawi się będąca dostępna dotychczas wyłącznie w Japonii gra Persona 5 Scramble.

Pięć miesięcy temu informowaliśmy, że na Steamie pojawiła się komputerowa wersja gry Persona 4 Golden. Już miesiąc później okazało się, ze gra odniosła tak duży sukces, że zaskoczyło to samych wydawców. Efektem będzie to, że na Steamie pojawi się więcej japońskich gier RPG wcześniej dostępnych tylko na konsole. Tym razem mamy kolejną dobrą wiadomość dla fanów popularnej serii gier Persona. Dziejąca się sześć miesięcy po standardowej Personie 5, gra Persona 5 Scramble pojawi się na zachodzie. Jest to jednocześnie crossover z serią Dynasty Warriors.

Pół roku po wydarzeniach z klasycznej Persony 5 wpadamy na aplikację EMMA, która okazuje się działać tak jak znany już graczom Metaverse Navigator. Skąd jednak wiemy, że gra pojawi się także w naszym rejonie świata? Tak mówią doniesienia ze sklepów w Pakistanie, Singapurze oraz Indonezji. Trzy sklepy zdradziły, że gra pojawi się w lutym 2021. Jedną z dostępnych opcji będzie też angielska wersja językowa zarówno w przypadku napisów, jak i dźwięku. To właśnie opcja angielskiego dubbingu była zwiastunem debiutu Persony 5 Royal także na zachodzie.

Zobacz: Persona 4 Golden pojawia się na Steamie

Zobacz: Będzie więcej jRPG na Steamie, wszystko przez sukces Persony 4

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: gamingbolt, wł