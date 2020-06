Persona 4 Golden pojawia się na Steamie

Po dwunastu latach od debiutu na konsole w Japonii gra Persona 4 trafia oficjalnie na komputery. Konkretnie jest to wersja Persona 4 Golden i jest już dostępna do kupienia na Steamie.

Persona to jedna z najpopularniejszych japońskich serii gier. Oczywiście każda część doczekała się swojej ekranizacji w postaci anime. Tym razem europejscy fani serii nie muszą już polegać na pobieranych z Internetu przeportowanych wersjach z konsol i mogą zagrać w wariant przygotowany specjalnie dla nich. Persona 4 Golden (pierwotnie był to remake na konsolę PlayStation Vita) trafiła do sklepu Steam gdzie kosztuje 72 złote. Za 90 złotych możemy mieć wersję Deluxe.

W grze wcielamy się w postać bezimiennego (kanonicznie nazywa się jednak Yu Narukami), który właśnie przeprowadził się do swojego wujka. Razem z nowymi przyjaciółmi odkrywa, że seria zabójstw w mieście ma związek z tajemniczymi cieniami, które wywodzą się ludzkiej osobowości. Rozwiązując zagadkę będziemy mogli też skraść serce jednej z naszych towarzyszek. To czy wybierzemy np. introwertyczną Yukiko czy sławną na cały kraj Rise zależy tylko od nas.

