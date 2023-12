Zegarki Apple Watch znów legalnie w sprzedaży. Tymczasowo

Apple może na chwilę odetchnąć. Zegarki Apple Watch 9 i Watch Ultra 2 wracają do sprzedaży w amerykańskich sklepach, ale problem wciąż istnieje, a cofnięcie zakazu jest tylko tymczasowe.

Po złożeniu odwołania w Sądzie Apelacyjnym firmie Apple udało się tymczasowo wstrzymać zakaz sprzedaży w USA zegarków Apple Watch 9 i Watch Ultra 2, nałożony przez amerykańską Komisję Handlu Międzynarodowego (ITC).

Zobacz: Zegarki Apple Watch zakazane. Prezydent nie zgłosił weto

ITC nałożyła taki zakaz pod koniec października, jako odpowiedź na wieloletnie roszczenia firmy Masimo, oskarżającej Apple o naruszenie patentów na technologię pomiaru poziomu tlenu we krwi. Gigant z Cupertino zapobiegawczo wstrzymał sprzedaż Apple Watcha 9 i Watcha Ultra 2 jeszcze przed Świętami, licząc na weto prezydenta USA. Joe Biden mógł je złożyć do 25 grudnia, jednak tak się nie stało. Biały Dom poparł stanowisko ITC, a zakaz zyskał pełnię mocy prawnej. Firmie Apple pozostała już tylko ostatnia furtka: odwołanie się w Sądzie Apelacyjnym.

Sąd Apelacyjny tymczasowo wstrzymał zakaz ITC, a zegarki Apple wracają do oferty on-line na stronie Apple, wznowione zostaną także dostawy do innych kanałów sprzedaży. Prawna batalia jeszcze się nie zakończyła – Apple czeka na ostateczną decyzję sądu, a tymczasowe zawieszenie decyzji ITC obowiązuje do 10 stycznia.

Równolegle Apple pracuje też nad aktualizacją oprogramowania, która ma rozwiązać problem. Takie wyjście byłoby dla producenta najkorzystniejsze, ale firma Masimo uważa, że patent obejmuje także rozwiązania sprzętowe, więc sama aktualizacja softu nic nie zmieni. Apple przedstawiło już projekt zmian oprogramowania, a ITC ma zadecydować, czy zaakceptuje takie rozwiązanie, w terminie do 12 stycznia.

Więcej na ten temat: Apple Watch 9 i Ultra 2 wycofywane ze sprzedaży. W tle spór o patenty

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Fone Arena, Bloomberg