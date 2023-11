Apple, Microsoft oraz Amazon – najcenniejsze marki 2023 roku

Poznaliśmy najcenniejsze marki tego roku. Na szczycie przygotowanej przesz Interbrand listy Best Global Brands 2023 ponownie znalazła się marka Apple, której wartość przekroczyła pół biliona dolarów.

Apple to po raz kolejny najcenniejsza marka świata. Wynika to z opublikowanego właśnie rankingu Best Global Brands 2023. W tym roku wartość tej marki jest szacowana na 502,680 mld dolarów, czyli ponad 2 biliony złotych. To o 4% więcej niż rok wcześniej (w 20222 roku wzrost rok do roku wynosił 18%).

Kolejność marek przez rok nie zmieniła się w całym TOP5 rankingu. Na podium znalazły się jeszcze Microsoft (316,659 mld USD, +14% rok do roku) i Amazon (276,929 mld USD, +1%), a tuż za nimi Google (260,260 mld USD, +3%) oraz Samsung (91,407 mld USD, +4%).

Wśród pierwszej setki najcenniejszych marek świata, w tym roku znalazły się również miedzy innymi:

Disney – 13. m-ce, 48,258 mld USD, -4% rok do roku,

Instagram – 16. m-ce, 39,342 mld USD, +8%,

Adobe – 17. m-ce, 34,991 mld USD, +14%,

Facebook – 21. m-ce, 31,625 mld USD, -8%,

Intel – 24. m-ce, 28,298 mld USD, -14%,

YouTube – 25. m-ce, 26,039 mld USD, +7%,

Sony – 36. m-ce, 19,065 mld USD, +12%,

Netflix – 39. m-ce, 17,916 mld USD, +9%,

Philips – 68. m-ce, 11,208 mld USD, -12%,

Spotify – 69. m-ce, 11,114 mld USD, +8%,

Nintendo – 71. m-ce, 10,498 mld USD, -2%,

Xiaomi – 87. m-ce, 7,226 mld USD, -1%,

Huawei – 92. m-ce, 6,512 mld USD, -2%.

Zobacz: Rynek smartfonów odbija się od dna. 5% wzrost w październiku

Zobacz: Xiaomi po 3Q2023. Zysk netto wzrósł aż o 183%

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Droneandy / Shutterstock.com, Interbrand

Źródło tekstu: Interbrand