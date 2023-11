Xiaomi po 3Q2023. Zysk netto wzrósł aż o 183%

Xiaomi Corporation ogłosiło wyniki finansowe osiągnięte w trzecim kwartale 2023 roku. Skorygowany zysk netto chińskiej firmy za raportowany okres był aż o 182,9% wyższy niż rok wcześniej.

Xiaomi konsekwentnie wdraża swoją strategię operacyjną, która koncentruje się skali działalności i jej rentowności oraz premiumizacji, dzięki czemu firma wyraźnie zwiększyła swoje przychody oraz zyski. Po raz pierwszy od 18 miesięcy Chińczycy uzyskali kwartalny wzrost przychodów w ujęciu rok do roku, a ich zysk osiągnął najwyższy wynik w ciągu ostatnich dwóch lat.

W trzecim kwartale 2023 roku łączne przychody Xiaomi osiągnęły 70,9 mld juanów (39,9 mld zł). Skorygowany zysk netto osiągnął 6 mld RMB (3,4 mld zł), co oznacza wzrost o 182,9% rok do roku. Skorygowany zysk netto firmy za pierwsze trzy kwartały był 1,7 razy wyższy niż w ubiegłym roku, przewyższając szacunki rynkowe. Inwestycje Xiaomi w badania i rozwój osiągnęły w minionym kwartale poziom 5 mld juanów (2,8 mld zł), o 22% wyższy niż w 3Q2022.

Zyskują smartfony klasy premium

W trzecim kwartale 2023 roku Xiaomi dostarczyło na światowe rynki 41,8 mln smartfonów, o 1,1% mniej niż rok wcześniej. Dział tych urządzeń odnotował jednak wzrost przychodów o 13,8% kwartał do kwartału, do 41,6 mld RMB (23,4 mld zł). Marża zysku brutto osiągnęła rekordowy poziom 16,6%, co oznacza wzrost o 7,7 p.% rok do roku.

Xiaomi kontynuowało swoją strategię premiumizacji. Firma wypuściła sześć kolejnych serii smartfonów klasy premium, w tym serię Xiaomi 14, z których wszystkie zyskały bardzo pozytywne recenzje klientów w pierwszych miesiącach po ich wprowadzeniu na rynek.

Według danych Canalys, Xiaomi jest jedyną marką z pierwszej trójki producentów, która odnotowała wzrost sprzedaży rok do roku w trzecim kwartale. Z udziałem w rynku na poziomie 14,1%, Chińczycy utrzymali pozycję nr 3 w globalnym rankingu dostaw smartfonów przez trzynaście kolejnych kwartałów. Firma uplasowała się w pierwszej trójce w 55 krajach i regionach oraz w pierwszej piątce w 65 krajach i regionach.

Xiaomi poprawiło wydajność swojej działalności detalicznej. Według danych innych firm, w trzecim kwartale 2023 roku kanały offline stanowiły ponad 55% całkowitej sprzedaży smartfonów premium w Chinach. Podczas ostatniego festiwalu zakupowego Double 11, skumulowana wartość towarów brutto (GMV) Xiaomi wyniosła ponad 22,4 mld RMB (12,6 mld zł), ustanawiając nowy rekord.

Wzrosty w segmencie IoT i lifestyle

W trzecim kwartale 2023 roku przychody Xiaomi z produktów IoT i lifestyle'owych wyniosły 20,7 mld juanów (11,7 mld zł), co oznacza wzrost o 8,5% rok do roku, a marża zysku brutto osiągnęła rekordowy poziom 17,8%, czyli wzrost o 4,3 p.% rok do roku.

Na dzień 30 września 2023 roku liczba połączonych urządzeń IoT (z wyłączeniem smartfonów, tabletów i laptopów) na platformie AIoT firmy osiągnęła 699 milionów, co stanowi wzrost o 25,2% rok do roku. Liczba użytkowników posiadających pięć lub więcej urządzeń podłączonych do platformy AIoT Xiaomi (z wyłączeniem smartfonów, tabletów i laptopów) osiągnęła 13,7 miliona, co w ujęciu rocznym stanowi wzrost o 26%.

Telewizory Xiaomi nadal utrzymują wiodącą pozycję w Chinach. Według All View Cloud (AVC), w trzecim kwartale 2023 roku dostawy telewizorów zajęły pierwsze miejsce w Chinach kontynentalnych. Ponadto, według Canalys, globalne dostawy tabletów wzrosły o ponad 120% rok do roku, przez co Xiaomi po raz pierwszy znalazło się w pierwszej piątce globalnego rankingu dostaw tych urządzeń.

Rekordowy kwartał usług internetowych

Przychody Xiaomi z usług internetowych osiągnęły kolejny rekordowy kwartalny poziom, uzyskując 7,8 mld RMB (4,4 mld PLN), co oznacza wzrost o 9,7% rok do roku. Marża zysku brutto z usług internetowych osiągnęła 74,4%, o 2,3 p.% więcej niż rok wcześniej. We wrześniu 2023 roku globalny współczynnik MAU systemu MIUI osiągnął 623 mln, co oznacza wzrost o 10,5% rok do roku, podczas gdy w Chinach osiągnął 152 mln użytkowników (+7,4% w ujęciu rocznym).

W minionym kwartale przychody Xiaomi z zagranicznych usług internetowych wzrosły o 35,8% rok do roku do 2,3 mld RMB (1,3 mld zł), osiągając rekordowy poziom i stanowiąc 30% całkowitych przychodów z usług internetowych. Przychody Xiaomi z reklam w 3Q2023 osiągnęły 5,4 mld juanów (3,0 mld zł), o 15,7% więcej niż w 3Q2022. Działalność firmy w segmencie gier wzrosła rok do roku dziewiąty kwartał z rzędu.

30 września 2023 roku Xiaomi miała ponad 35000 patentów zarejestrowanych na całym świecie.

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Xiaomi