Zegarki Apple Watch zakazane. Prezydent nie zgłosił weto

Sprawy nie układają się pomyślnie dla Apple. Obowiązujący w USA zakaz sprzedaży zegarków Apple Watch nabrał mocy prawnej, a producent musi przeprojektować swoje najnowsze zegarki.

W pierwszy dzień Świąt, 25 grudnia, minął 60-dniowy okres, w którym prezydent Joe Biden mógł zawetować nałożony przez amerykańską Komisję Handlu Międzynarodowego (ITC) zakaz sprzedaży najnowszych zegarków Apple Watch. Wbrew nadziejom producenta, Biały Dom nie zgłosił sprzeciwu wobec decyzji komisji, a zakaz 26 grudnia nabrał mocy prawnej. Jest to efekt zgłoszonych przez firmę Masimo roszczeń patentowych dotyczących technologii pomiaru tlenu we krwi.

Apple liczyło, że obecny prezydent postawi weto podobnie jak Barack Obama w 2013 roku. Wtedy komisja ITC wydała podobną decyzję na wniosek Samsunga, który oskarżał producenta iPhone’ów o naruszenie patentów. Biały Dom potwierdził jednak oficjalnie, że tym razem popiera decyzję ITC.

Apple Watch 9 i Watch Ultra 2 wycofane ze sprzedaży

Apple zapobiegawczo wycofało ze sprzedaży zegarki Watch 9 i Watch Ultra 2 tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Urządzenia dostępne są jeszcze do wyczerpania zapasów u niektórych dostawców jak Best Buy czy Walmart, ale nie będą już realizowane nowe dostawy.

Zakaz obejmuje wyłącznie Stany Zjednoczone, ale problem odbije się na pewno na globalnej sprzedaży Apple Watch 9 i Watch Ultra 2. Producent złożył jeszcze odwołanie do federalnego sądu okręgowego, jednak wszystko wskazuje na to, że będzie musiał przeprojektować te zegarki sprzętowo, by uniknąć dalszego sporu z Masimo.

Firma Masimo to amerykański producent profesjonalnych pulsoksymetrów, który od kilku lat toczy spór z Apple. Według Masimo zegarki Apple Watch, począwszy od serii 6, naruszają opatentowane technologie pomiaru nasycenia krwi tlenem. Sprawy przybrały niekorzystny dla Apple obrót w październiku 2023 r., gdy ITC wydala nakaz wstrzymania sprzedaży zegarków z najnowszej serii.

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: Phone Arena