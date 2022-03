Xiaomi chwali się wynikami za 2021 rok. Zyski urosły o 70%

Firma Xiaomi zaprezentowała swoje wyniki finansowe, osiągnięte w 2021 roku. Chiński producent zaliczył rekordowy rok pod względem przychodów, a także zysku netto.

Przychody Xiaomi za cały 2021 rok osiągnęły wartość 328,3 mld juanów (220,4 mld zł). To o 33,5% więcej niż rok wcześniej. Jeszcze większy wzrost odnotowano w przypadku zysku netto, który w minionym roku wyniósł 22,0 mld juanów (14,8 mld zł), o 69,5% więcej niż w 2020 roku.

Xiaomi sprzedaje coraz więcej smartfonów premium

Na czym Xiaomi zarabia najwięcej? Na smartfonach. Ten dział przyniósł w 2021 roku przychód w wysokości 208,9 mld juanów (140,2 mld zł), o 37,2% więcej niż rok wcześniej. Jak podaje chiński producent, na światowe rynki trafiło przez 12 miesięcy 190 milionów smartfonów Xiaomi, co oznacza wzrost o 30% rok do roku. Dało to marce udział w globalnym rynku na poziomie 14,1% (wg. Canalys).

W 2021 roku Xiaomi dostarczyło 24 miliony smartfonów premium (z ceną ponad 300 euro), co dało chińskiej firmie udział na poziomie 13% tego rynku. Rok wcześniej ten udział wynosił 7%.

Na grafikach poniżej można zobaczyć, jak się wiodło w ubiegłym roku firmie Xiaomi w regionach oraz w których krajach smartfony tego producenta były najpopularniejsze.

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: Xiaomi