Xiaomi POCO F4 – już chyba wszystko jasne...

Premierze smartfonów Xiaomi Redmi K50 towarzyszyły domysły dotyczące wprowadzenia ich globalnych wersji, ale pod marką POCO. Wyniki testu w Geekbench zdradzają szczegóły podstawowego modelu POCO F4.

Jeszcze przed premierą telefonów Redmi K50 w sieci pojawiały się liczne spekulacje dotyczące wprowadzenia tych samych urządzeń na światowe rynki, ale pod marką POCO, a konkretnie jako serię POCO F4. Mówiło się o nawet trzech modelach - POCO F4, POCO F4 Pro i POCO F4 GT. Miały one odpowiadać poszczególnym telefonom Redmi K50.

Zobacz: Xiaomi Redmi K50 i Redmi K50 Pro już są. Niezła specyfikacja i niewygórowane ceny

Z najnowszych testów Geekbench wynika jednak, że nie sprawdzi się optymistyczny wariant, czyli wprowadzenie Redmi K50 poza Chinami jako POCO F4.

W wynikach Geekbench 5 POCO F4 ujawnił się pod oznaczeniem kodowym 22021211RG. Już wcześniej symbole ten pojawił się w kontekście telefonu POCO, np. w certyfikacie EEC.

Benchmark ujawnia, że sercem telefonu jest chipset Snapdragon 870 ( 7 nm) z zegarem 3,19 GHz oraz GPU Adreno 650. Dla porównaia, Redmi K50 napędzany jest przez nowszy i szybszy chipset Dimensity 8100 (5 nm).

Z testu wynika także, że POCO F4 powstał w wersji 8 GB, choć można też się spodziewać słabszego wariantu 6 GB i topowego z 12 GB. Smartfon pracuje pod kontrolą Android 12 z MIUI 13.

Wyniki Geekbench ujawniają jeszcze jedną, ciekawą rzecz – POCO F4 pojawia się tam jednocześnie pod nazwą kodową „munch”. Dokładnie takie samo oznaczenia ma Redmi K40S, który zadebiutował równolegle z serią Redmi K50. Wszystko więc wskazuje na to, że POCO F4 to przebrandowany Redmi K40S.

Zobacz: Redmi K40S to kolejna nowość Xiaomi

W takim razie POCO F4 będzie wyposażony w ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400) z odświeżaniem 120 Hz, o jasności do 1300 nitów, pokryty szkłem Gorilla Glass 5.

Główny aparat zaoferuje rozdzielczość 48 Mpix (Sony IMX582, f/1,79) i optyczną stabilizację obrazu OIS. Towarzyszyć mu będzie aparat szerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix (119˚) oraz aparat makro 2 Mpix. Zdjęcia selfie wykonamy aparatem o rozdzielczości 20 Mpix.

POCO F4 zapewni łączność 5G, a także Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 oraz NFC. Na obudowie znajdą się głośniki stereo, nie będzie za to wyjścia audio 3,5 mm. Energię dostarczy akumulator 4500 mAh z szybkim ładowaniem 67 W.

Chociaż scenariusz, że POCO F4 to Redmi K50 nie potwierdził się, taka specyfikacja też zapowiada się ciekawie. Z doniesień wynika, że smartfon trafi do światowe rynki, w tym także do Europy – może więc zawita też do Polski.

Zobacz: Realme GT Neo 3 zapowiada się coraz lepiej. Ekran 1000 Hz, aparat z OIS...

Zobacz: Xiaomi 12 Lite 5G: zapomniany średniak zbliża się do Europy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: MySmartPrice