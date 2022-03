Redmi K40S to kolejna nowość Xiaomi

Obok smartfonów z serii Redmi K50 firma Xiaomi wprowadziła również do sprzedaży model Redmi K40S. Wszystkie urządzenia podobnie wyglądają, ale K40S jest zdecydowanie najtańszy.

Redmi K40S to kolejny przykład bałaganu w nazewnictwie smartfonów firmy Xiaomi. Urządzenie wygląda jak modele z serii Redmi K50, ma też nowoczesne wyposażenie, ale nazwą nawiązuje do urządzeń debiutujących rok temu. Innym przykładem tego bałaganu może być tu smartfon Redmi 10C, który niedawno debiutował w Chinach, a później trafił do Indii jako Redmi 10. Z Kolei w Polsce Redmi 10 to zupełnie inne urządzenie. Wróćmy jednak do Redmi K40S.

Redmi K40S – specyfikacja

Xiaomi wyposażyło swój nowy smartfon w 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, chroniony szkłem Corning Gorilla Glass 5. Mieści się on w obudowie o wymiarach 163,2 x 75,95 x 7,7 mm (masa całości to 195 g). W ekranie wycięto otwór na obiektyw przedniego aparatu o rozdzielczości 20 Mpix. Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 48 Mpix (Sony IMX582, f/1.79) i ma optyczną stabilizację obrazu (OIS). Towarzyszy mu aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix oraz 2-megapikselowy aparat makro.

Redmi K40S jest napędzany chipsetem Qualcomm Snapdragon 870, wspieranym przez maksymalnie 12 GB RAM-u i 256 GB pamięci masowej. Urządzenie obsługuje sieci 5G, oferuje również łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 oraz NFC. Do dyspozycji mamy tu też odbiornik nawigacji satelitarnej oraz port USB-C i głośniki stereo. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem do 67 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem MIUI 13.

Dostępność i cena

Smartfon jest już dostępny w Chinach, gdzie wybierać można spośród czterech wersji kolorystycznych: czarnej, zielonej, srebrno-szarej i niebieskiej. Ceny poszczególnych konfiguracji wyglądają tak:

6 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej – 1799 juanów (1207 zł),

(1207 zł), 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej – 1999 juanów (1342 zł),

(1342 zł), 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci masowej – 2199 juanów (1476 zł),

(1476 zł), 12 GB RAM-u i 256 GB pamięci masowej – 2399 juanów (1610 zł).

