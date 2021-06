Xiaomi Mi 2 po dziewięciu latach wciąż ma blisko 200 tys. użytkowników

Xiaomi wypuszcza nowe modele smartfonów jeden po drugim, zewsząd jesteśmy też zachęcani do kupna kolejnych urządzeń. Jednak spora grupa użytkowników telefonów chińskiej marki wciąż z powodzeniem korzysta z... dziewięcioletniego Xiaomi Mi 2.

Xiaomi Mi 2 został zaprezentowany w sierpniu 2012 roku, a w 2013 roku na rynek weszła jego usprawniona wersja Xiaomi Mi 2S. Obydwa warianty tego telefonu miały ekran o przekątnej 4,3 cala HD, chipset Snapdragon S4 Pro, 2 GB RAM i Androida 4.1 z nakładką MIUI 5. Z dzisiejszej perspektywy to już tylko muzealny obiekt „do szuflady”. Okazuje się jednak, że wciąż jest w użyciu.

Zobacz: Xiaomi POCO X3 GT, czyli Redmi Note 10 Pro 5G to już pewnik

Lei Jun, szef Xiaomi, ujawnił, że wciąż istnieje ponad 184 tysiące aktywnych użytkowników tego telefonu (obydwu wersji). Jest to o tyle ciekawe, że z taką specyfikacją Xiaomi Mi 2 nie jest w stanie obsłużyć większości dzisiejszych aplikacji, zarówno ze względu na niską wydajność, jak i ograniczenia systemowe. Raczej trudno też go naprawić w razie awarii czy chociażby wymienić baterię. Lei Jun nie ujawnił niestety, w jakich krajach telefon jest w użyciu, ani żadnych innych szczegółów, można się jednak domyślać, że producent ma takie statystyki dzięki powiązaniu telefonów z usługami Xiaomi.

Można się też zgadywać, że Xiaomi Mi 2 wykorzystywany jest przez dużą część tych użytkowników jako zwykły telefon do dzwonienia, może też być używany w jakiś nietypowy sposób, na przykład jako domowa kamera monitoringu.

To niejedyna ciekawostka tego typu. Szef Xiaomi ujawnił także, że też już dość leciwy Xiaomi Mi 6 ma 2 miliony aktywnych użytkowników. To już mniej dziwi, bo to smartfon z 2017 roku, z Androidem 7 i MIUI 8. Sercem tego telefonu jest Snapdragon 835 wspierany przez 4 GB RAM, więc taka konfiguracja pozwala jeszcze na używanie niektórych aplikacji. Mimo wszystko w czasach, gdy Xiaomi, jak i inni producenci, wręcz stają na głowie, by nas zachęcić do kupowania smartfonów już nie co rok, ale co kilka miesięcy, takie przywiązanie do kilkuletnich telefonów jest godne odnotowania.

Zobacz: Xiaomi prezentuje sportowy zegarek Mi Watch Revolve Active

Zobacz: Xiaomi na powitanie lata: 9 smartfonów w niższych cenach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: GizmoChina