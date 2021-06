Xiaomi POCO X3 GT, czyli Redmi Note 10 Pro 5G, to już pewnik

Pogłoski o nowym telefonie Xiaomi, czyli POCO X3 GT, znalazły swoje potwierdzenie w dokumentach certyfikacyjnych. Wiadomo też więcej na temat jego specyfikacji, a to z kolei sugeruje, że model ten to przebrandowany Redmi Note 10 Pro 5G.

Doniesienia o Xiaomi POCO X3 GT zaczęły krążyć w sieci tydzień temu, gdy odwołania do tego modelu zostały odnalezione w kodzie MIUI 12.5. Teraz jednak pojawiło się bardziej oficjalne źródło: złożone przez Xiaomi certyfikaty w indonezyjskich organizacjach TKDN, SDPII oraz SGS. Suma zawartych tam danych nie pozostawia wątpliwości: POCO X3 GT jest w przygotowaniu, a jego specyfikacja wskazuje, że może to być przebrasowany Redmi Note 10 Pro 5G.

Poco X3 GT AKA Redmi Note 10 Pro 5G grabs SDPII, TKDN & SGS Fimko certification.

POCO X3 GT czy Redmi Note 10 Pro 5G?

Xiaomi zaprezentowało telefon Redmi Note 10 Pro 5G w Chinach, a ponieważ nie wyszedł tam model z 4G, to określany jest też mianem „chiński Redmi Note 10 Pro”. Telefon otrzymał ekran IPS 6,67 cala 120 Hz, napędza go układ MediaTek Dimensity 1100 z modemem 5G, pamięć ma wielkość 6/8 GB RAM LPDDR5 oraz 128/256 GB UFS 3.1.

Główny aparat ma 64 Mpix, towarzyszy mu szerokokątny 8 MPix oraz aparat makro 2 Mpix. Akumulator o pojemności 5000 mAh można naładować z mocą 67 W, a całością zarządza Android 11 z MIUI 12.5.

Telefon o takiej specyfikacji mógłby teoretycznie zadebiutować w Europie jako Redmi Note 10 Pro 5G. Wiele jednak wskazuje na to, że na nasz kontynent dotrze po prostu jako POCO X3 GT. Biorąc pod uwagę coraz większą obecność marki POCO w Europie, w tym w Polsce, staje się to bardzo prawdopodobne, tym bardziej że chiński Redmi Note 10 Pro 5G trochę za bardzo różni się od naszego Redmi Note 10 Pro z 4G, co dla Xiaomi byłoby trudne w marketingowym przekazie i sprzedaży.

Warto też przypomnieć, że na podobnej zasadzie zadebiutuje POCO F3 GT, czyli światowa wersja telefonu Redmi K40 Gaming Edition. Jego premiera spodziewana jest w 3 kwartale.

