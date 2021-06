Xiaomi prezentuje sportowy zegarek Mi Watch Revolve Active

Xiaomi przedstawiło nowy smart zegarek – Mi Watch Revolve Active. Jest to usportowiona wersja zeszłorocznego modelu Mi Watch Color/Revolve. Urządzenie oferuje bogaty zestaw funkcji treningowych, a także rozbudowany monitoring zdrowia.

W 2020 roku Xiaomi wprowadziło w Chinach zegarek Mi Watch Color, który na światowych rynkach wyszedł jako Mi Watch Revolve. Teraz tern model doczekał się nowej wersji - Mi Watch Revolve Active.

Jak nazwa sugeruje, jest to zegarek przeznaczony dla użytkowników aktywnych ruchowo, co oznacza także, że zamiast koperty ze stali nierdzewnej producent zastosował tym razem wytrzymałe tworzywo – poliamid wzmocniony włóknem szklanym. Dzięki temu zegarek stał się lżejszy – wazy 32 g (zamiast 40 g). Wymiary koperty to 45,9 x 53,35 x 11,8 mm. Wodoszczelność zegarka wynosi 5ATM, co w teorii przy ciśnieniu statycznym oznacza możliwość zanurzenia na 50 m, a w praktyce – nie więcej niż pływanie na basenie.

Mi Watch Revolve Active pod wieloma względami przypomina inne zegarki Xiaomi. Ma ekran AMOLED o średnicy 1,39 cala i rozdzielczości 454 x 454 – a więc taki sam, jak w innych Mi Watchach. Wyświetlacz działa w trybie Always-On, chroniony jest przez szkło Gorilla Glass 3.

Nowość Xiaomi wyposażona jest w zestaw niezbędnych czujników – ma pulsometr, żyroskop, czujnik geomagnetyczny (kompas), barometr i czujnik światła. Łączność ze smartfonem zapewnia Bluetooth 5.0. Nie zabrakło także odbiornika GNSS 12 nm z GPS, GLONASS, Galileo i BeiDou, dzięki czemu treningi na świeżym powietrzu można rejestrować z wysoką dokładnością.

Zegarek pracuje pod kontrolą własnego systemu Xiaomi, ma menu także w języku polskim i pozwala śledzić aktywności w aż 117 trybach sportowych, w tym 17 profesjonalnych. Część z nich wykrywana jest automatycznie po rozpoczęciu treningu. Na liście dyscyplin są też tryby pływackie w basenie i na otwartych akwenach.

Producent zadbał także o funkcje monitorowania zdrowia za pomocą rozwiązania LifeQ. Zegarek pozwala na analizę snu, mierzy też wszystkie parametry i wylicza na ich podstawie energię organizmu, monitoruje także stres, oddech i prawidłowość pracy serca w 24-godzinnym cyklu. Mi Watch Revolve Active pozwala także na pomiar zawartości tlenu we krwi SpO2.

Xiaomi obiecuje, że zegarek wytrzyma 14 dni standardowej pracy i do 22 dni w trybie oszczędnym. Z kolei trening z użyciem GPS rozładuje akumulator 420 mAh po 50 godzinach.

Specjalnym dodatkiem, który może być dostępny na wybranych rynkach, jest sterowanie głosowe za pomocą Amazon Alexa. Mi Watch Revolve Active wchodzi już do sprzedaży w Indiach, gdzie kosztuje 9999 rupii, czyli około 510 zł.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xiaomi