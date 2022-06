Internet w Polsce wciąż przyspiesza. Tak twierdzi UKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował sprawozdanie na temat przestrzegania przez dostawców usług internetowych (ISP) w Polsce unijnych regulacji w zakresie otwartego Internetu. Poznaliśmy również wyniki działania certyfikowanego mechanizmu monitorowania Internetu.

Opublikowano szóste sprawozdanie Prezesa UKE dotyczące przestrzegania na polskim rynku telekomunikacyjnym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 w zakresie dostępu do otwartego Internetu w okresie od 1 maja 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku. W dokumencie tym urząd przeanalizował warunki świadczenia usługi dostępu do Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych środków zarządzania ruchem. Sprawdzono również warunki i zasady świadczenia usług specjalistycznych przez dostawców usług internetowych.

Urząd Komunikacji Elektronicznej przyjrzał się skargom użytkowników końcowych w odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z art. 3 oraz art. 4 ust. 1 wymienionego wyżej rozporządzenia. Zaprezentowano również informacje obrazujące jakość usługi dostępu do Internetu w Polsce, a także funkcjonowanie udostępnionego konsumentom przez Prezesa UKE certyfikowanego narzędzia monitorowania jakości usług, które zostało wzbogacone w 2020 roku o nowe funkcje.

Wnioski Urzędu Komunikacji Elektronicznej

W latach 2016 - 2022 widać wyraźny trend wzrostowy w obszarze prędkości transmisji danych w kierunku pobierania i wysyłania danych. Szczególnie duży wzrost poziomu pomiarów realizowanych za pośrednictwem przeglądarki w kierunku pobierania danych zauważono w dwóch ostatnich latach. Średnia prędkość pobierania danych od 2020 roku wzrosła do 2022 roku z poziomu 50,6 Mb/s wzrosła do 92,6 Mb/s, czyli o 83%.

Na polskim rynku świadczone są usługi w modelu zero-rating. Usługi o takim sposobie rozliczeń świadczą zarówno operatorzy infrastrukturalni, jak i operatorzy wirtualni. Wszyscy przedsiębiorcy świadczący usługi zero-rating wskazali, że dostawcy usług i treści mogą wnioskować o to, aby dostęp do świadczonych przez nich usług i treści nie pomniejszał pakietu wolumenu usługi dostępu do Internetu.

Najczęściej wskazywanymi przez ISP usługami specjalistycznymi, podobnie jak w poprzednich latach, były: telewizja linearna IPTV, telefonia VoIP, VPN oraz usługi transmisji danych. W stosunku do ubiegłych lat jeden dostawca usługi dostępu do Internetu wskazał w kwestionariuszu UKE jako usługę specjalistyczną usługę telefoniczną, polegającą na ustanowieniu połączeń głosowych za pomocą sieci pozwalających na dwukierunkową łączność, na przykład dotyczących realizacji połączeń na numery alarmowe czy gromadzenia danych o lokalizacji urządzenia końcowego w związku z kierowaniem połączeń do właściwej jednostki służb ustawowo powołanej do niesienia pomocy.

Przeprowadzona kontrola dokumentów umownych szesnastu ISP w zakresie informacji wymaganych art. 4 ust. 1 lit. d (część pierwsza) unijnego rozporządzenia dotyczących jakości świadczonych usług dostępu do Internetu wykazała, że tylko sześciu z szesnastu ISP spełnia wymagania tego rozporządzenia.

Na co skarżą się Polacy?

W sprawozdaniu Prezesa UKE znalazła się również informacja o tym, czego dotyczyły skargi konsumentów w Polsce w związku z usługami internetowymi. Polacy skarżyli się przede wszystkim na:

jakość świadczonych usług (w tym zbyt wolny transfer lub jego pogorszenie oraz świadczenie usługi poniżej parametrów umownych),

brak usługi dostępu do Internetu (brak możliwości otwierania stron, zrywanie połączeń itp.),

awarie i przeciążenia sieci (na przykład przeciążone stacje czy problemy z zasięgiem).

Zgłaszane przez użytkowników końcowych reklamacje dotyczyły zarówno usługi stacjonarnego dostępu do Internetu, jak i mobilnego.

Niektórzy ISP, w odpowiedzi na kwestionariusz Prezesa UKE oświadczyli, że ze względu na ilość reklamacji lub przyjęty sposób ich kwalifikacji, nie mogą wskazać precyzyjnej liczby skarg odnoszących się do obowiązków określonych w art. 3 i 4 unijnego rozporządzenia.

Więcej informacji można znaleźć w sprawozdaniu Prezesa UKE (plik PDF).

Zobacz: T-Mobile: odbierz darmowy internet

Zobacz: Raport #RegionyNEXERY2022 – szybki Internet to podstawa

Ankieta Jak oceniasz jakość usługi dostępu do Internetu, z której korzystasz w domu? Bardzo dobrze Dobrze Ani dobrze, ani źle Źle Bardzo źle Nie wiem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, UKE

Źródło tekstu: UKE