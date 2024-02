Telekomy a niepełnosprawni – lokalne firmy lepsze od Wielkiej Czwórki

Urząd Komunikacji Elektronicznej sprawdził biura obsługi klientów operatorów telekomunikacyjnych pod kątem ich dostępności dla osób niepełnosprawnych. Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej, w szczególności w przypadku dużych firm.

Firmy telekomunikacyjne mają obowiązek zapewnić szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o:

możliwość wjazdu do punktu obsługi klienta czy salonu na wózku,

faktury, informacje, dokumenty w alfabecie Braille'a,

rozmowę z doradcą klienta za pośrednictwem tłumacza polskiego języka migowego,

możliwość otrzymania mailem dokumentów, które odczyta program czytający,

pomoc przy skonfigurowaniu ustawień telefonu czy tabletu,

możliwość zakupu urządzenia końcowego, przystosowanego do używania przez osoby z niepełnosprawnością słuchu.

A jak to wygląda w praktyce? Sprawdzają to każdego roku pracownicy Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W latach 2018-2023 łącznie przeprowadzono kontrole w 241 Biurach Obsługi Klienta (BOK) w całej Polsce. Podczas ubiegłorocznej kontroli, która odbyła się w dniach od 4 do 29 września, sprawdzono funkcjonowanie BOK-ów u 4 największych ogólnopolskich operatorów mobilnych (łącznie 44 BOK-i) oraz 8 operatorów lokalnych (po 1 BOK).

Pracownicy UKE poddali analizie następujące elementy:

oznakowanie BOK-ów,

dostępność architektoniczna,

świadczone udogodnienia,

obsługa osób niesłyszących i niemówiących,

obsługa osób niewidomych i słabowidzących,

dostęp do urządzeń końcowych.

Przeszkody architektoniczne

W ramach kontroli zrealizowanych w 2023 roku stwierdzono, że głównym obszarem wymagającym podnoszenia standardów w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnością jest obszar architektoniczny. Aż w 21 BOK-ach znajdowały się stanowiska utrudniające dostęp i obsługę dla osób z niepełnosprawnościami z uwagi na niedostosowanie wysokości biurka lub zbyt małą przestrzeń pod blatem biurka, a w 2 BOK-ach było utrudnione do nich dojście.

Wyniki kontroli wskazują ponadto, że łącznie w 6 BOK-ach ogólnopolskich operatorów mobilnych stwierdzono nieprawidłowości, które w konsekwencji wymagały wydania zaleceń pokontrolnych. W związku z tym dla operatorów P4 sp. z o.o. (Play) i T-Mobile Polska S.A. Prezes UKE wydał zalecenia pokontrolne wzywające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Lokalni bez uchybień

Łącznie dla 26 BOK-ów operatorów ogólnopolskich, oprócz zaleceń pokontrolnych, Prezes UKE wystosował rekomendacje, wskazujące na obszary obsługowe wymagające podnoszenia standardów w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnością. Spółki Orange Polska S.A., Polkomtel sp. z o.o. (Plus), P4 sp. z o.o. (Play) oraz T-Mobile Polska S.A. zostały zobligowane do podjęcia działań w zakresie zmian wyposażenia i aranżacji architektonicznej BOK-ów, w których świadczona jest obsługa osób z niepełnosprawnościami, w sposób zapewniający swobodny dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową, jak również podjęcia działań, mających na celu podnoszenie wiedzy pracowników BOK-ów oraz jakości obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

Wśród skontrolowanych operatorów lokalnych nie stwierdzono uchybień skutkujących wydaniem zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji w zakresie poprawy obsługi osób z niepełnosprawnościami.

UKE informuje, że oprócz sprawdzania przestrzegania przepisów wyznacza również wewnętrzne i zewnętrzne standardy. W 2020 roku opracowano we współpracy z Fundacją Integracja Rekomendacje dla operatorów telekomunikacyjnych i pocztowych “Łączność - telekomunikacja i poczta dla osób ze szczególnymi potrzebami”, wskazujące kierunki zmian i rozwiązania, które pozwolą na zapewnienie dostępności usług dla różnych grup użytkowników niezależnie od ich wieku, płci, parametrów fizycznych, stopnia sprawności, przyzwyczajeń, preferencji oraz innych czynników. W dokumencie można znaleźć informacje, które stanowią wytyczne dla obu rynków, a ich celem jest ułatwienie przedsiębiorcom realizację działań w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań odpowiadających na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

