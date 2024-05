TVP to nie święta krowa. Sąd uchylił decyzje UKE

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał w ostatnim czasie dwa wyroki, które uchylają decyzje Urzędu Komunikacji Elektronicznej z 2022 roku. Obie dotyczyły pozwoleniu Telewizji Polskiej na późniejsze przejście na standard nadawania DVB-TV/HEVC.

Zmiana standardu nadawania i refarming

W 2022 roku odbył się proces zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce. W czterech etapach (28 marca, 25 kwietnia, 23 maja i 27 czerwca) na całym terytorium Polski nastąpiło przejście z DVB-T/MPEG-4 na nowocześniejszy standard DVB-T2/HEVC. Przy okazji miano uwolniono częstotliwości z pasma 700 MHz na potrzeby telefonii komórkowej 5G. Z jednym "ale".

Przełączenie sygnału objęło multipleksy MUX-1 (TVP ABC, Eska TV, Polo TV, Stopklatka, Antena HD, TV Trwam, Fokus TV), MUX-2 (TVN, TVN7, Polsat, Super Polsat, TV4, TV6, TV Puls, Puls 2) i MUX-4 (Wydarzenia24), ale nie MUX-3 (TVP1 HD, TVP2 HD, TVP Info HD, TVP Sport HD, TVP3 oraz TVP Historia). Na nowy standard nadawania nie przeszedł również MUX-8 (TVP Kultura HD, TVP Rozrywka, Metro TV, Zoom TV, Nowa TV, WP1), ale w tym przypadku nie było konieczności zwolnienia pasma 700 MHz, ponieważ ten multiplex używa częstotliwości z zakresu 174-230 MHz.

TVP jak święta krowa

Wróćmy jednak do MUX-3. Zajmująca ten multipleks swoimi kanałami Telewizja Polska została w specjalny sposób potraktowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Stało się tak dlatego, że tuż przed pierwszym etapem procesu przechodzenia na nowy standard do szefa tego urzędu zgłosił się Mariusz Kamiński, ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji. Na jego wniosek Prezes UKE podjął decyzję pozwalającą nadawać kanałom TVP w starym standardzie o trzy miesiące dłużej. Później została wydana kolejna decyzja, zgodnie z którą TVP nie musiało przechodzić na DVB-T2/HEVC aż do końca 2023 roku.

Urząd Komunikacji Elektronicznej uzasadniał swoją decyzję zbrojną napaścią Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz związaną z tym eskalacją dezinformacji ze strony Rosji. Urząd przekonywał, że telewizja publiczna odgrywa istotną rolę w ochronie polskiej racji stanu, komunikowaniu stanowiska naczelnych organów państwa oraz funkcjonowaniu Regionalnego Systemu Ostrzegania. RSO realizuje Telewizja Polska S.A. we współpracy z MSWiA, a jego zasięg działania jest wprost powiązany z zasięgiem MUX-3. Według UKE, decyzja w sprawie MUX-3 nie wpłynęła na całkowite uwolnienie pasma 700 MHz dla telefonii 5G.

Wskazane wyżej decyzje, co oczywiste, nie spodobały się innym nadawcom telewizyjnym. Podejmowali oni, że w ten sposób Telewizja Polska została potraktowana w sposób uprzywilejowany, natomiast przejście innych stacji na nowy standard nadawania wiązało się z uszczupleniem widowni. Nie każdy telewidz dysponował w 2022 roku odpowiednim urządzeniem do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej nadawanej w standardzie DVB-T2/HEVC.

Prywatni nadawcy szacowali, że w efekcie przełączenia około 2,5 mln widzów pozostaje bez możliwości odbierania ogólnodostępnych kanałów Polsatu, TVN, TV Puls, Kino Polska oraz wielu innych. Według innych obliczeń, które podawał Krajowy Instytut Mediów, bez dostępu do nowego systemu kodowania w połowie 2022 roku było 1,53 mln gospodarstw domowych.

Sąd uchylił decyzje Prezesa UKE

Portal WirtualneMedia.pl poinformował, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił obie wskazane wyżej decyzje Prezesa UKE. Wyrok w sprawie pierwszej z nich zapadł 8 kwietnia tego roku, po skardze Telewizji Polsat. Drugi wyrok, uchylający decyzję o przedłużeniu TVP czasu na przestawienia się na DVB-T2 do końca 2023 roku, sąd wydał w ostatni piątek, 24 maja 2024 roku.

Wyroki WSA otwierają przed prywatnymi nadawcami drogę o odszkodowanie. Sięgnąć po nie zamierza między innymi Telewizja Puls.

Jest to dobra wiadomość dla największych stacji komercyjnych, które przez źle przeprowadzony proces przełączania częstotliwości i faworyzowanie TVP poniosły ogromne straty finansowe, a skutki tej skandalicznej decyzji są i będą odczuwalne dla całego rynku. Tak jak zapowiadaliśmy, Telewizja Puls będzie domagać się odszkodowań za ten skandalicznie i skrajnie niesprawiedliwe przeprowadzony refarming. Przygotowujemy szczegółowe wyliczenia związane z tą sprawą, na potrzeby sporządzenia pozwu w sprawie. Będziemy informować na bieżąco.

– skomentował Dariusz Dąbski, prezes Telewizji Puls, w rozmowie z WirtualneMedia.pl

Zobacz: Włącz TVP w sieci. Od razu dostrzeżesz zmianę

Zobacz: Sportowe emocje w Polsat Box Go. Będzie tenis, piłka nożna i nie tylko

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: OleksSH / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Wirtualnemedia.pl