Włącz TVP w sieci. Od razu dostrzeżesz zmianę

Telewizja Polska od tygodni stopniowo poprawia jakość swoich stacji w streamingu. Na wyższą rozdzielczość oraz większą liczbę klatek na sekundę przeszły już między innymi wszystkie wersje TVP3.

Telewizja Polska idzie z duchem czasu i poprawia jakość nadawania treści ze swoich stacji w streamingu. Jak informuje portal Wirtualnemedia.pl, dotyczy to:

aplikacji TVP VOD na urządzenia mobilne, telewizory oraz przystawki Smart TV,

na urządzenia mobilne, telewizory oraz przystawki Smart TV, aplikacji TVP Go na urządzenia mobilne i HbbTV w naziemnej telewizji cyfrowej,

na urządzenia mobilne i HbbTV w naziemnej telewizji cyfrowej, stron internetowych vod.tvp.pl i stream.tvp.pl.

Proces trwał już od kilku tygodni i polegał na stopniowym podnoszeniu liczby klatek z 25 na sekundę do 50 na sekundę. Wpływa to pozytywnie na płynność obrazu oraz jego bardziej realistyczny wygląd, co przydaje się przede wszystkim podczas oglądania transmisji z wydarzeń sportowych oraz dynamicznych scen w filmach czy serialach. Dodatkowo kanały publicznej telewizji zaczęły nadawać w streamingu w rozdzielczości 1080p. Na przykład obecnie wszystkie wersje TVP3 są już dostępne w jakości HD i transmitują obraz z szybkością właśnie 50 klatek na sekundę.

W ofercie TVP VOD od czerwca 2023 roku znajdują się są bezpłatne kanały linearne: TVP1, TVP2, TVP Info, TVP Kultura, TVP Kobieta, TVP Sport, TVP Historia, TVP ABC, TVP Dokument, TVP Nauka, TVP Polonia, TVP Rozrywka, TVP Historia 2, Alfa TVP, TVP ABC 2, TVP Kultura 2, Belsat, UA-1, TVP World, TVP3 Białystok, TVP3 Bydgoszcz, TVP3 Gdańsk, TVP3 Gorzów Wielkopolski, TVP3 Katowice, TVP3 Kielce, TVP3 Kraków, TVP3 Lublin, TVP3 Łódź, TVP3 Opole, TVP3 Olsztyn, TVP3 Poznań, TVP3 Rzeszów, TVP3 Szczecin, TVP3 Warszawa i TVP3 Wrocław. Za dostęp do TVP HD oraz TVP Seriale trzeba zapłacić 9,99 zł miesięcznie.

Źródło zdjęć: OleksSH / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Wirtualnemedia.pl