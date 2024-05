Sportowe emocje w Polsat Box Go. Będzie tenis, piłka nożna i nie tylko

Przed miłośnikami sportu mnóstwo wydarzeń, które będą mogli śledzić w serwisie Polsat Box Go. Już za 2 dni ruszają ćwierćfinały turnieju French Open, ruszy też kolejna kolejka PKO BP Ekstraklasy.

Dwa dni z tenisem w Polsat Box Go

Już tylko 2 dni dzielą nas od 4 rund rozgrywek (ćwierćfinałów, półfinałów oraz finałów kobiet i mężczyzn) najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego na świecie. Tegoroczna edycja French Open odbędzie się w dniach 26 maja – 9 czerwca. Żaden fan tenisa nie powinien przegapić tego wydarzenia.

W drugim turnieju wielkoszlemowym w tym sezonie najwyżej uplasowana Iga Świątek drugi rok z rzędu bronić będzie tytułu i zawalczy o czwarte zwycięstwo w stolicy Francji. Nasz kraj, oprócz Igi Świątek, reprezentować będą Magda Linette oraz Magdalena Fręch. Z kolei w rywalizacji panów w grze pojedynczej zobaczymy Huberta Hurkacza, który w French Open rozstawiony jest z numerem ósmym. Oprócz gry pojedynczej, w trakcie Roland Garros rozgrywany jest również turniej gry podwójnej oraz mikstów.

W 2023 roku Iga Świątek pokonała w finale Karolinę Muchovą 6:2, 5:7, 6:4. Wśród mężczyzn zwyciężył Serb Novak Djoković, pokonując Norwega Caspera Ruuda 7:6(1), 6:3, 7:5.

Tenisowe zmagania można oglądać na wielu urządzeniach, online, na kanałach Eurosport dostępnych w serwisie Polsat Box Go.

Końcówka piłkarskiego sezonu ligowego w Polsat Box Go

Przed nami decydująca kolejka w obecnym sezonie piłkarskim, która wyłoni Mistrza Polski. Zajmujące dwie pierwsze pozycje Jagiellonia i Śląsk uzyskały po 60 punktów i uplasowały się w roli liderów rozgrywek. Jagiellonia Białystok w swojej historii zdobyła do tej pory Puchar Polski i Superpuchar Polski, ale jeszcze nigdy nie cieszyła się z mistrzowskiego tytułu, więc oczekiwania zarówno drużyny, jak i jej kibiców są ogromne. Śląsk Wrocław to do tej pory dwukrotny Mistrz Polski, ale od czasu ostatniego tytułu upłynęło już 12 lat, a po ubiegłorocznych rozgrywkach, w których do samego końca bronił się przed spadkiem, obecny tryumf byłby wielkim sukcesem. Równolegle do walki o mistrzostwo w 34. kolejce toczyć się będzie zaciekła walka o utrzymanie, a zaangażowane w nią są aż cztery kluby: Korona Kielce, Warta Poznań, Puszcza Niepołomice i Radomiak Radom.

Wszystkie mecze 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy rozegrane zostaną w sobotę, 25 maja 2024 roku, o godzinie 17.30:

Jagiellonia Białystok – Warta Poznań,

Lech Poznań – Korona Kielce,

Legia Warszawa – KGHM Zagłębie Lubin,

Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze,

Puszcza Niepołomice – Piast Gliwice,

Radomiak Radom – Widzew Łódź,

Raków Częstochowa – Śląsk Wrocław,

Ruch Chorzów – Cracovia,

ŁKS Łódź – PGE Stal Mielec.

Lechia Gdańsk, a tuż za nią Arka Gdynia i GKS Katowice to trzy najlepsze w tym sezonie drużyny pierwszoligowe. Kto awansuje do PKO BP Ekstraklasy i zyska miano największego zwycięzcy sezonu, a kto pożegna się z grą w I lidze? Awans zapewniła już sobie Lechia, natomiast o drugie miejsce, również zapewniające bezpośredni awans, walczyć będą w bezpośrednim starciu Arka Gdynia z GKS Katowice, który musi wygrać ten mecz, by osiągnąć cel. Zażarta walka toczy się również o miejsca dające prawo walczyć w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Przed ostatnią kolejką pewna tego będzie tylko drużyna, która nie wywalczy bezpośredniego awansu w meczu Arki z Katowicami, a szanse ma wciąż nawet zajmująca obecnie 9. miejsce Wisła Kraków.

Wszystkie mecze 34 kolejki Fortuna 1 Ligi rozegrane zostaną w niedzielę, 26 maja 2024 roku, o godzinie 15.00:

Arka Gdynia – GKS Katowice,

Chrobry Głogów – Zagłębie Sosnowiec,

Miedź Legnica – Lechia Gdańsk,

Motor Lublin – Podbeskiedzie Biesko-Biala,

Odra Opole – Znicz Pruszków,

Stal Rzeszów – Polonia Warszawa,

GKS Tychy – Górnik Łęczna,

Wisła Kraków – Bruk-Bet Termalica,

Wisła Płock – Resovia Rzeszów.

