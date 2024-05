Polsat Box Go sięga po stare seriale komediowe. Wciąż bawią do łez

W ofercie serwisu Polsat Box Go znalazły się produkcje komediowe, które w przeszłości podbiły serca milionów widzów. To kultowy amerykański serial Świat według Bundych oraz Niania. Oba wciąż potrafią bawić do łez.

A wśród nowości na tej platformie VoD są znane i lubiane seriale komediowe sprzed lat: "Świat według Bundych" oraz "Niania".

Świat według Bundych

Serial opowiada o nieprawdopodobnych i komicznych losach przeciętnej amerykańskiej rodziny. Al Bundy (Ed O’Neill), niegdyś obiecujący sportowiec, pracuje jako sprzedawca butów. Nie znosi swojej pracy, ale dzięki niej jest w stanie utrzymać swoją rodzinę i ukochanego Dodge’a. Jego żona Peggy (Katey Sagal) to przebojowa gospodyni domowa, która całymi dniami przesiaduje przed telewizorem, zajadając się tonami popcornu i czekoladek. Ich dzieci to nastoletni Bud (David Faustino), któremu ciąży brak powodzenia u dziewczyn, oraz przepiękna, ale niezbyt inteligentna Kelly (Christina Applegate). Marcy i Steave to ich sąsiedzi, z którymi dzielą niejedną perypetię.

W serwisie Polsat Box Go można oglądać 2 pierwsze sezony serialu, kolejne wkrótce.

Niania

Drugi z seriali to remake amerykańskiego sitcomu "Pomoc domowa", który w latach ’90 odniósł ogromny sukces. W polskiej wersji zagrali między innymi Agnieszka Dygant, Tomasz Kot, Adam Ferency i Tamara Arciuch. Frania Maj po utracie pracy w salonie sukien ślubnych jako akwizytorka kosmetyków trafia do domu owdowiałego, bogatego, powściągliwego producenta filmowego Maksymiliana Skalskiego. Przypadek sprawia, że roztargniona, urocza brunetka z piskliwym głosem staje się opiekunką trójki jego dzieci: zakompleksionej i nieśmiałej Małgosi, przemądrzałego Adasia oraz małej, ale nieprzeciętnie inteligentnej i sprytnej Zuzi. Pojawienie się ekscentrycznej niani w domu Skalskich wywraca ich oraz uszczypliwej, zakochanej w Maksymilianie panny Karoliny Łapińskiej życie do góry nogami.

W serwisie dostępny jest pierwszy sezon serialu, kolejne wkrótce.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Polsat Box Go

Źródło tekstu: Polsat Box Go