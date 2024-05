Nowość w Polsat Box Go. Gwiazdy podzielą się swoimi historiami

Unilimited to nowy wideocast, który debiutuje w serwisie Polsat Box Go. Gośćmi programu prowadzonego przez Krzysztofa Machajskiego mają być osoby z szeroko rozumianego showbiznesu, które będą się z widzami dzielić swoimi historiami. Pierwszy odcinek jest już dostępny.

Na platformie Polsat Box Go startuje nowy wideocast "Unlimited". Krzysztof Machajski zaprasza do studia gwiazdy. To osoby, dla których nie ma limitów, które wykorzystują swoją popularność do robienia wielkich rzeczy, a także takie, które swój sukces życiowy lub zawodowy osiągnęły dzięki temu, że żyją unlimited, według własnych reguł i zasad.

Pierwszym gościem prowadzącego "Unlimited" jest tancerka, międzynarodowa sędzia taneczna oraz juror w programie "Dancing With The Stars – Taniec z Gwiazdami" – Iwona Pavlović. W szczerej rozmowie z Krzysztofem charyzmatyczna gwiazda z otwartością opowiada o swojej roli w tanecznym show Polsatu, o zmianach i swoim podejściu do życia.

Kluczem do zapraszania gwiazd do nowego wideocastu będą przede wszystkim premiery seriali i programów w Polsat Box Go, ale także bieżące, gorące wydarzenia showbiznesowe. Do udziału zapraszani będą m.in.: aktorzy, sportowcy, artyści, dziennikarze, twórcy. Nie będzie tu ram czasowych czy tematycznych. Wszystko w myśl zasady: tu nie ma żadnych limitów.

Zaproszonych gości, oprócz rozmowy, czekają też dwa stałe elementy programu:

Prasówka – przegląd tego, co sieć i gazety niosą o bohaterach. Jaki obraz malują media? Czy świat mediów odzwierciedla prawdziwe oblicze gości?

Vox Populi – własna sonda uliczna. Bezpośrednio z Warszawy, bez żadnych barier, dziennikarze pytają mieszkańców o ich zdanie na temat gości.

Kolejne odcinki programu "Unlimited" będą się ukazywać co dwa tygodnie, w piątki. Dostęp do niego będzie w pakietach: Premium, Start i Polonia oraz Polsat Box Go Plus. W formie audio trafi również na platformy Spotify, Tidal i Apple Music.

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl, Polsat Box Go

Źródło tekstu: Polsat Box Go