TikTok w tarapatach. Komisja Europejska wytoczyła ciężkie działa

Platformę TikTok może czekać prawdziwe trzęsienie ziemi. Komisja Europejska zarzuca chińskiemu gigantowi złamanie europejskich przepisów. Chodzi tu przede wszystkim o nowe regulacje wdrożone na podstawie aktu o usługach cyfrowych (DSA), który wszedł w życie 17 lutego 2024.

Thierry Breton, członek Komisji Europejskiej, poinformował na platformie X o rozpoczęciu oficjalnego postępowania przeciwko firmie ByteDance, właścicielowi TikToka. Kontrola ma dotyczyć przede wszystkim tego, czy przedsiębiorstwo celowo stosuje mechanizmy mające wywołać uzależnienie, szczególnie wśród młodych użytkowników.

Czy to koniec TikToka w Europie? To raczej nie grozi, jednak ByteDance ma się czego obawiać. Jeśli w toku postępowania wykazane zostaną rażące naruszenia przepisów, chiński gigant będzie musiał zapłacić karę sięgającą nawet 6 procent swojego globalnego obrotu.

Today we open an investigation into #TikTok over suspected breach of transparency & obligations to protect minors:



📱Addictive design & screen time limits



🕳️ Rabbit hole effect



🔞 Age verification



🔐 Default privacy settings



Enforcing #DSA for safer Internet for youngsters pic.twitter.com/4d2F0FQUHw