Huawei i TikTok zakazane w Polsce? Nowy rząd odpowiada

Czy urządzenia Huawei i TikTok mogą zostać zakazane w Polsce? Odpowiedzi na to pytanie udzielił nowy minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Coraz więcej państw zachodnich, w tym Stany Zjednoczone, wprowadza ograniczenia dla usług i sprzętów z chińskim rodowodem. Podobną drogą może pójść także Polska, co w ostatnim wywiadzie dla RMF FM zasugerował nowy minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Ban w Polsce na Huawei i TikToka?

O kwestię chińskich sprzętów i usług uwagę zwrócił Robert Mazurek, który przeprowadzał wywiad z ministerem. Krzysztof Gawkowski, chociaż starał się unikać podawania konkretnych nazw i firm, przyznał, że Polska może wziąć przykład z niektórych państw. Co więcej, mają już trwać prace nad konkretną nowelizacją ustawą.

Minister cyfryzacji chce, aby nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa jeszcze w tym roku trafiła do sejmu.

Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku ustawa będzie procedowana. Ograniczy ona na polskim rynku to, co mogłoby być niebezpieczne z punktu widzenia infrastruktury krytycznej.

- powiedział Gawkowski w rozmowie z RMF FM.

Krzysztof Gawkowski przyznał, że są firmy odpowiedzialne za kluczową infrastrukturę, co do których można mieć wątpliwości pod kątem bezpieczeństwa. Nie wskazał bezpośrednio na Huawei, ale sugestia w tym przypadku wydaje się oczywista.

Są takie firmy na rynku, które budzą wątpliwości z punktu widzenia infrastruktury informatycznej państwa. Trzeba zrobić wszystko, by w Polsce nie pojawiała się infrastruktura, a jest taka nie do końca kontrolowana, przez którą sieciowo można byłoby Polskę zaatakować. Musimy zrobić wszystko, by takie sytuacje się nie wydarzyły.

- dodał minister.

Jeśli zaś chodzi o TikToka, to Gawkowski przypomniał, że są aplikacje, które nie są zalecane do instalowania na służbowych telefonach i komputerach, właśnie z powodu wątpliwości co do tego, co dzieje się z pozyskiwanymi przez nie danymi.

