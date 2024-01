Wielkie oszustwo na TikToku. Celem klienci znanego sklepu

Oszuści podszywają się pod drogerię kosmetyczną Sephora. Wykorzystują fałszywą promocję, by dobrać się do portfeli użytkowników.

W serwisie TikTok krążą reklamy, które zachęcają do wzięcia udziału w konkursie. Kuszą perspektywą otrzymania darmowego pudełka perfum od firmy Sephora. Opis filmiku zawiera link do strony podszywającej się pod drogerię.

Oszustwo na TikToku. Chodzi o Sephorę

Fałszywa strona prezentuje dokładny opis konkursu i namawia użytkowników do wzięcia udziału. “Oferta” obejmuje darmową wysyłkę najpopularniejszych produktów 2023 roku. Następnie zostajemy przekierowani do formularza zgłoszeniowego, w którym wymagają podania danych osobowych oraz dokonania opłaty w wysokości 9 zł.

Nie można zaprzeczyć, że kampania została dobrze przemyślana. Przygotowana otoczka, w postaci opisów oraz materiałów w social mediach, ma za zadanie uśpić naszą czujność. Logo popularnej marki dodatkowo zwiększa zaufanie użytkowników. Te wszystkie elementy sprawiają, że dużo łatwiej wpaść w tarapaty.

-wyjaśnia Wojciech Łupina, specjalista ds. Cyberbezpieczeństwa.

Obiecana przesyłka nigdy nie dotrze pod wskazany adres. Fałszywa strona wymaga podania informacji teleadresowych oraz danych karty płatniczej. Przesłanie 9 zł to nie jedyne straty finansowe, które możemy ponieść. Oszuści wykorzystują dane karty, by włączyć płatną subskrypcję, która regularnie będzie pobierała pieniądze z konta. To nie jedyna niedogodność, którą możemy napotkać. Przekazanie numeru telefonu i adresu e-mail może spowodować zwiększoną ilość otrzymywanego SPAMu.

